Aruba: offerta speciale fibra FTTH a partire da 17,69€ al mese

È in corso l’offerta speciale fibra FTTH di Aruba, una promo che ridefinisce il concetto di connettività domestica. Questa promo mette insieme la velocità e l’affidabilità garantite dal provider: non puoi lasciartela sfuggire!

Da tempo, Aruba si impegna a portare nelle case degli italiani la potenza della fibra ottica FTTH, con una promozione che è molto più di una semplice connessione internet. Con velocità di download che raggiungono i 10 Gbps e di upload fino a 2,5 Gbps, il provider trasforma la tua esperienza online, rendendola velocissima e priva di interruzioni.

Per soli 17,69 euro al mese per i primi sei mesi, avrai accesso a una connessione che sfida i limiti della velocità. E non è tutto: Aruba Fibra premia la tua scelta con 3 mesi gratuiti di Xbox Game Pass Ultimate, aprendoti le porte a un mondo di giochi di alta qualità da esplorare da solo o in compagnia.

L’offerta speciale e personalizzabile di Aruba

Con l’offerta base di Aruba Fibra Promo a 17,69€/mese, personalizza la tua esperienza aggiungendo servizi come maggiore velocità, telefonia fissa e un indirizzo IPv4 statico. Se cerchi qualcosa di più, la Fibra Aruba All-In Promo a 19,89€/mese include un router Wi-Fi e chiamate nazionali illimitate, ma puoi arricchire il tuo pacchetto con servizi extra. Non ci sono costi di attivazione. Inoltre, nessun vincolo di durata e una disattivazione dal costo simbolico di soli 20 euro.

Il servizio Stop&Go è un altro punto di forza di questa promozione. In pratica, ti permette di programmare una pausa di 30 giorni ogni anno, senza costi aggiuntivi. Perfetto per chi pianifica una vacanza o necessita di una pausa temporanea.

Non lasciarti sfuggire questa offerta speciale sulla fibra FTTH di Aruba. Se la sottoscrivi, otterrai un’esperienza online senza precedenti. Approfitta della promo entro il 22 aprile e inizia a navigare alla velocità della luce.