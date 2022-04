Aruba PEC, la Posta Certificata è sempre in tasca

L’evoluzione della dimensione mobile dell’esperienza utente dipende da due fattori che procedono appaiati: il fronte hardware e quello software compiono singoli passi alternati che, uno dopo l’altro, consentono all’evoluzione di procedere in modo costante ed organico. Ogni singola app ed ogni singolo servizio che ambisca a rispondere alle esigenze degli utenti, pertanto, ha il dovere di aggiornarsi per poter rispondere in modo adeguato ad esigenze in continua evoluzione: Aruba PEC consente di gestire la propria Posta Elettronica con un’app con la stessa facilità con cui la si può gestire da desktop: la continuità operativa in mobilità è totale, dunque, e tutto ciò grazie al combinato disposto di hardware sempre più capaci ed un software in grado di ottimizzare giorno dopo giorno la user experience che l’utente si attende.

Il servizio può dirsi così omnicanale in tutto e per tutto, sotto ogni aspetto ed in ogni singola funzione. E l’utente, privato o aziendale che sia, può avere la PEC sempre in tasca per poterla gestire nel migliore dei modi e con piena immediatezza.

Aruba PEC

Un aspetto sul quale Aruba ha scommesso nello sviluppo della propria app, è prioritariamente quello della user experience, poiché è su questo elemento che si concentra la capacità di un’app di rispondere alle necessità di chi ne fa uso. Il design non è soltanto un vezzo estetico: significa organizzare le priorità e le modalità di interazione, presentando all’utente una veste tailor-made per un accesso semplice e rapido alle funzioni desiderate.

Queste alcune delle funzioni che fanno da architrave all’offerta dell’app Aruba PEC:

Visualizzazione semplificata

Tutti i contenuti dei messaggi sono immediatamente visibili, senza la necessità di estrarli dalla busta: nell’immediatezza sta la praticità d’uso e la caduta di ogni distinguo tra l’esperienza desktop e quella in mobilità;

“Tutte le notifiche relative ai messaggi verranno mostrate in tempo reale“: se l’idea è quella di una consultazione e fruizione istantanea delle PEC, del resto, le notifiche sono ciò che abilitano questo tipo di modalità;

“Per ricevere e visualizzare in formato leggibile fatture elettroniche direttamente sulla casella PEC, con la possibilità di visualizzarle nel comodo formato Aruba o in stile SDI“: non servono altre app o strumenti integrativi, poiché tutto può essere espletato all’interno di Aruba PEC;

“Possibilità di creare, modificare e gestire le cartelle presenti sull’app e spostare messaggi da una cartella all’altra“: l’app non consente soltanto di leggere la posta certificata in arrivo, ma permette altresì di organizzarla al meglio sul client e sul cloud;

Per la massima sicurezza della propria casella PEC, si accede all’app in modo protetto tramite codice di sblocco, impronta digitale o face ID (solo per iOS);

Una sola app, più caselle di posta: così facendo è molto semplice utilizzare Aruba PEC per la gestione di più indirizzi in modo distinto e ordinato, potendo effettuare uno switch immediato tra un account ed un altro;

“grazie alle etichette riconoscerai subito il tipo di messaggio che hai ricevuto: PEC, notifica o fattura“: l’ordine è pertanto istantaneo, da desktop come da mobile;

“allega i tuoi file e invia le tue PEC direttamente dall’app“;

“per trovare rapidamente i messaggi che ti interessano” ed avere immediato accesso allo storico attraverso query mirate e filtri che consentono di separare i messaggi letti da quelli non letti o quelli con allegati da quelli senza allegati;

“seleziona i contatti direttamente dalla rubrica del tuo telefono, senza necessità di aggiornamenti manuali“: viene affermata pertanto una integrazione piena e totale per un utilizzo semplificato ed invii istantanei in qualunque luogo ci si trovi, senza il timore di essere distanti dalla propria postazione fissa.

Rispetto a pochi anni or sono i dispositivi mobile sono più performanti ed hanno un maggior numero di pixel a disposizione, così come l’utenza ha metabolizzato l’abitudine all’interazione in mobilità e considera ormai questo canale come imprescindibile e abituale.

L’evoluzione della specie, insomma, è conseguenza di un contesto mutevole che evolve con rapidità: poter ricevere una PEC in mobilità non è più un vezzo appannaggio di quegli early user che vogliono cavalcare l’avanguardia come propria impronta professionale, ma è abitudine quotidiana di qualsiasi professionista che intenda stare sul mercato. Una PEC in mobilità è comune denominatore, è questione elementare. L’app Aruba PEC risponde pertanto sia al mutevole contesto hardware che all’evoluta richiesta degli utenti, fornendo un servizio progettato per una risposta ottimizzata ad una abitudine ormai metabolizzata.

In collaborazione con Aruba