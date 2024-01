Aruba, per te vera fibra FTTH a soli 17 euro al mese

Hai sempre desiderato poter navigare su internet alla massima velocità? Con Aruba spendi pochissimo e hai a disposizione un servizio del tutto ottimale. La nuova promozione pensata da Aruba ti permette infatti di navigare su internet a partire da soli 17,69 euro al mese per sei mesi.

Nello specifico, con Fibra Aruba Promo paghi solamente 17,69 euro al mese per sei mesi anzichè 26,47. Oltre ad avere una connessione veloce e, dunque, senza fastidiose interruzioni puoi usufruire di tantissimi vantaggi, tra cui:

Nessun costo di attivazione o migrazione

o migrazione Possibilità di cambiare operatore quando vuoi con 20,00 €

Mettere la fibra in pausa con Stop&Go!

Indirizzo IPv6 statico

Ricevere assistenza e chat H24

Non perdere altro tempo: approfitta della promo e porta la fibra Aruba a casa tua a partire da soli 17,69 euro. Non dimenticare che, scegliendo Aruba, hai la libertà di attivare o disattivare il servizio in qualsiasi momento!

Aruba Fibra: sfrutta al meglio la potenza della fibra ottica

Attivare la fibra Aruba è facile: ti basta scegliere il metodo di pagamento più adatto per te tra addebito diretto su conto corrente, carta di credito o conto PayPal.

Completa l’acquisto in pochi minuti

Gestisci l’attivazione con il tuo smartphone

Apri la porta al tecnico incaricato

Inizia a navigare con la fibra fino a 1 Gbps!

La rete FTTH Open Fiber collega la tua casa alla centrale con un’infrastruttura al 100% in fibra ottica: una soluzione ottimale per poter guardare film e serie tv con zero interruzioni e giocare online. Puoi fare tutto questo anche con più dispositivi connessi contemporaneamente.

Che aspetti? Accedi subito al sito web Aruba Fibra per sottoscrivere l’abbonamento: per te, per un periodo di tempo limitato, a soli 17,69 euro al mese per sei mesi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.