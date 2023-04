Aruba e TOP-IX insieme per la sincronizzazione TaaS

Una sincronizzazione temporale con elevate garanzie di precisione: è questo, in estrema sintesi, ciò che offre il nuovo servizio Taas (Time as a Service) proposto ed erogato da Aruba, presso il proprio Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro (BG). Può tornare utile ai player di settori che vanno dal finance al betting, fino al gaming e al trading, ai quali, per la natura stessa dei loro modelli operativi, sono richiesti requisiti stringenti in termini di tracciabilità delle transazioni oltre a un’accuratezza estrema per quanto riguarda l’hardware di temporizzazione.

Time as a Service: i servizi TaaS di Aruba

Per le aziende, l’offerta si traduce nel concreto in un’alternativa economicamente più vantaggiosa rispetto a quella che prevede la gestione di un sistema in-house delegato alla sincronizzazione.

Essenziale per la fruizione del servizio è la collaborazione diretta con il consorzio TOP-IX (Torino Piemonte Internet eXchange), la cui infrastruttura in fibra ottica è direttamente collegata ai laboratori di Tempo e Frequenza di INRIM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica). Questo permette di fornire il servizio attraverso due differenti modalità: NTP TaaS (Network Time Protocol) e PTP Taas (Precision Time Protocol). La prima è la più comunemente impiegata per sincronizzare nel tempo i sistemi informatici e quelli delle telecomunicazioni e, in questo caso, fa leva su una rete privata così da evitare la potenziale esposizione ad attacchi di tipo DDoS. La seconda, invece, è rivolta ai settori che richiedono un’accuratezza ancora maggiore, ad esempio quelli in cui è necessario operare in modo conforme a quanto previsto dalla direttiva MiFID II dell’ESMA (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati) inerente al trading online.

Riportiamo di seguito il commento di Fabrizio Garrone, Enterprise Solution Director di Aruba, incluso nel comunicato ricevuto in redazione. Pone l’accento proprio sui concetti di precisione e affidabilità.

Dal settore dei servizi finanziari a quello del gaming online, sono sempre di più le aziende per cui il Time as a Service rappresenta uno strumento essenziale per soddisfare i requisiti di conformità e mantenere una sincronizzazione temporale ad altissima precisione ed affidabilità. Il servizio TaaS, che proponiamo, rappresenta un nuovo tassello nell’offerta a disposizione dei clienti che scelgono il Data Center Campus di Ponte San Pietro per avvalersi di una vasta gamma di servizi che vanno dalla colocation al cloud più evoluto, sia nel caso in cui vengano erogati in modalità gestita, sia che i clienti scelgano la gestione in autonomia.

Chiudiamo infine con le parole di Andrea Casalegno, Direttore Tecnico del Consorzio TOP-IX, che sottolinea invece l’importanza di una propagazione del segnale di sincronizzazione attraverso un’infrastruttura in fibra ottica.

Il Consorzio TOP-IX ha a portafoglio il servizio TaaS sulla propria rete tra Torino e Milano: la sua unicità sul mercato italiano è data dal riferimento UTC messo a disposizione da INRIM, l’Istituto Metrologico Nazionale, membro del Consorzio, e dalla propagazione del segnale di sincronizzazione su infrastruttura in fibra ottica. La partnership con Aruba permette di estendere il servizio nei loro Data Center di Ponte San Pietro, e quindi a tutta la loro clientela che necessita di servizi di sincronizzazione sicuri e affidabili.

Ulteriori informazioni a proposito del servizio appena introdotto da Aruba sono consultabili nella sezione dedicata del sito ufficiale.