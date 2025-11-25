 Aruba spalanca le porte al Black Friday: 70% di sconto su hosting e domini
L'offerta scade il 30 novembre: tra le offerte in corso, dominio con e-mail a partire da 0,30 euro euro + IVA per un anno.
L'offerta scade il 30 novembre: tra le offerte in corso, dominio con e-mail a partire da 0,30 euro euro + IVA per un anno.

Per il Black Friday Aruba offre un extra sconto del 70% sui servizi hosting e domini applicando il codice promozionale BLACKHOSTING25. L’offerta, valida anche sui prodotti già scontati, scade il 30 novembre.

Pagina offerta Aruba

Ecco alcune tra le offerte più interessanti del Black Friday di Aruba:

  • Dominio con e-mail: 0,30 euro + IVA per un anno invece di 0,99 euro (al rinnovo 16,49 euro l’anno + IVA
  • Hosting Easy Linux: 2,97 euro + IVA per un anno invece di 9,90 euro (al rinnovo 59,99 euro l’anno + IVA)
  • Hosting Easy Windows: 2,97 euro + IVA per un anno invece di 9,90 euro (al rinnovo 59,99 euro l’anno + IVA)
  • Hosting per WordPress: 4,47 euro + IVA per un anno invece di 14,90 euro (al rinnovo 49,99 euro l’anno + IVA)
  • Hosting Gestito Smart per WordPress: 4,47 euro + IVA per un anno invece di 14,90 euro (al rinnovo 79 euro l’anno + IVA)
  • Hosting Gestito per WooCommerce: 23,97 euro + IVA per un anno invece di 79,90 euro (al rinnovo 249 euro l’anno + IVA)

black month hosting e domini aruba

Il regolamento dell’iniziativa sottolinea che lo sconto è valido solo per il primo anno e che dalla promozione sono esclusi i rinnovi. Dunque, gli utenti che già hanno un piano hosting o un dominio con Aruba non possono approfittare della promozione in corso, a meno che non scelgano di aprire un nuovo sito o acquistare un nuovo dominio per un altro progetto web.

Ogni utente ha la possibilità di registrare o trasferire fino a un massimo di dieci domini in promozione nell’arco di anno solare. Qualora il limite venisse superato, Aruba applicherà i prezzi di listino vigenti.

Maggiori informazioni su termini e condizioni dell’offerta in corso sono disponibili alla pagina dedicata della promo, raggiungibile tramite il link che segue.

Pagina offerta Aruba

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 nov 2025

