Aruba spalanca le porte al Black Friday: 70% di sconto su hosting e domini

Per il Black Friday Aruba offre un extra sconto del 70% sui servizi hosting e domini applicando il codice promozionale BLACKHOSTING25. L’offerta, valida anche sui prodotti già scontati, scade il 30 novembre.

Ecco alcune tra le offerte più interessanti del Black Friday di Aruba:

Dominio con e-mail: 0,30 euro + IVA per un anno invece di 0,99 euro (al rinnovo 16,49 euro l’anno + IVA

invece di 0,99 euro (al rinnovo 16,49 euro l’anno + IVA Hosting Easy Linux: 2,97 euro + IVA per un anno invece di 9,90 euro (al rinnovo 59,99 euro l’anno + IVA)

invece di 9,90 euro (al rinnovo 59,99 euro l’anno + IVA) Hosting Easy Windows: 2,97 euro + IVA per un anno invece di 9,90 euro (al rinnovo 59,99 euro l’anno + IVA)

invece di 9,90 euro (al rinnovo 59,99 euro l’anno + IVA) Hosting per WordPress: 4,47 euro + IVA per un anno invece di 14,90 euro (al rinnovo 49,99 euro l’anno + IVA)

invece di 14,90 euro (al rinnovo 49,99 euro l’anno + IVA) Hosting Gestito Smart per WordPress: 4,47 euro + IVA per un anno invece di 14,90 euro (al rinnovo 79 euro l’anno + IVA)

invece di 14,90 euro (al rinnovo 79 euro l’anno + IVA) Hosting Gestito per WooCommerce: 23,97 euro + IVA per un anno invece di 79,90 euro (al rinnovo 249 euro l’anno + IVA)

Il regolamento dell’iniziativa sottolinea che lo sconto è valido solo per il primo anno e che dalla promozione sono esclusi i rinnovi. Dunque, gli utenti che già hanno un piano hosting o un dominio con Aruba non possono approfittare della promozione in corso, a meno che non scelgano di aprire un nuovo sito o acquistare un nuovo dominio per un altro progetto web.

Ogni utente ha la possibilità di registrare o trasferire fino a un massimo di dieci domini in promozione nell’arco di anno solare. Qualora il limite venisse superato, Aruba applicherà i prezzi di listino vigenti.

Maggiori informazioni su termini e condizioni dell’offerta in corso sono disponibili alla pagina dedicata della promo, raggiungibile tramite il link che segue.