Aruba StopEGo: metti in pausa la tua Fibra

Aruba StopEGo è l’innovativo servizio dell’omonimo provider che ti permette di mettere in stand-by il tuo abbonamento. Questo significa che per un mese potrai non pagare il canone. L’opzione in questione è a titolo gratuito ed è esercitabile una volta l’anno.

Il servizio è per ora disponibile con tutte le offerte disponibili a catalogo. Fino al 30 Ottobre 2023 è possibile attivare la Fibra di Aruba ad un prezzo di partenza di soli 19,89 euro mensili con uno sconto del 70% su Aruba Drive, lo storage in cloud con spazio illimitato utile per salvare i tuoi files.

Aruba StopEGo: i dettagli del servizio

Il servizio Stop&Go! è molto semplice e snello. In pratica ti consente di prenderti una pausa gratuitamente per un periodo di 30 giorni consecutivi ogni anno. Il canone del mese che non usufruirai verrà compensato con l’esenzione al pagamento nella fattura successiva.

Questo addon è incluso senza costi con le due offerte di punta: Fibra Aruba e Fibra Aruba All-in.

Per attivare quest’opzione è necessario seguire questi step:

Accedi alla tua area clienti e scegli in completa libertà il mese per richiedere la pausa. Ricevi un SMS come reminder che indica l’inizio e la fine del servizio richiesto. Preparati ad avere una mensilità gratuita.

Le due promozioni con cui è possibile attivare i servizio sono le seguenti:

Fibra Aruba All-in Promo : la tariffa in questione ti offre internet senza limiti in FTTH , modem incluso e chiamate nazionali illimitate a partire da 19,89 euro mensili per 6 mesi, poi 29,90€.

: la tariffa in questione ti offre internet senza limiti in , modem incluso e chiamate nazionali illimitate a partire da per 6 mesi, poi 29,90€. Fibra Aruba Promo: la seconda promo è invece bloccata per due anni ed include solo la connessione a casa. Il modem è acquistabile a parte. Il tutto è compreso a soli 22,47 euro al mese, successivamente il prezzo sale a 26,47 euro.

