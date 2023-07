Aruba Summer: PROMO Fibra con 0 costi iniziali

Aruba Summer è la nuova PROMO che ti offre internet senza limiti in FTTH ad un prezzo di partenza pari a meno di 20 euro mensili.

Aruba Summer PROMO: i dettagli

Il nuovo provider italiano prevede internet senza limiti disponibile 24 ore su 24 con velocità massima raggiungibile che può arrivare a 2.5 Gigabit al secondo in download e 1 Gigabit al secondo in upload con Modem incluso senza costi aggiuntivi e chiamate senza limiti dal fisso verso tutti gli operatori sia fissi che mobili in tutta Italia. Il tutto per un prezzo davvero sbalorditivo! Stiamo parlando di appena 19,89 euro al mese per il primo semestre. Dopodiché, il prezzo ammonta a 29,90 euro al mese e rimane bloccato per sempre.

Oltre alla tariffa Fibra Aruba All-in Promo disponibile a meno di 20 euro al mese, è possibile scegliere la promozione senza modem incluso e chiamate illimitate a 22,47 euro al mese per 24 mesi con prezzo bloccato. In questo caso, è comunque possibile sottoscrivere alcuni pacchetti extra come l’indirizzo IPv4 statico oppure l’estensione della velocità in upload ed in download. Gli addon sono opzionali e partono da 2 euro al mese.

Inoltre, in entrambe possibile usufruire della promozione Stop&Go! Questo addon permette di mettere in pausa il proprio abbonamento per un mese all’anno.

Aruba, per i suoi clienti in Partita IVA, aderisce al Voucher MISE che sconta ulteriormente il canone dell’offerta scelta.

Costi ed altro

Le due promozioni richiedibili ONLINE sono attivabili senza costi iniziali da dover corrispondere. La promozione entry-level è attivabile fino al 30 Ottobre 2023, mentre, la tariffa a meno di 23 euro ogni mese per 2 anni è in scadenza il 23 Ottobre 2023.

La promozione che rende gratuito il costo di attivazione è valida anche nelle Aree Bianche. In questo caso, il canone mensile è di 5 euro aggiuntivi.

