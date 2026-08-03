 Aruba SuperSite: la piattaforma con IA per creare il tuo sito con un clic
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Aruba SuperSite: la piattaforma con IA per creare il tuo sito con un clic

Aruba SuperSite è l'ecosistema perfetto per portare la tua idea online senza saper programmare.
Aruba SuperSite: la piattaforma con IA per creare il tuo sito con un clic
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Aruba SuperSite è l'ecosistema perfetto per portare la tua idea online senza saper programmare.
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Con Aruba SuperSite scopri un nuovo modo di creare il tuo sito web anche senza possedere competenze tecniche di programmazione. Si tratta di un servizio dove l’intelligenza artificiale diventa la vera protagonista e ti permette di lanciare un sito o un piccolo e-commerce al prezzo promozionale di soli 17,90 euro + IVA per il primo anno. Un pacchetto “chiavi in mano” che offre tutto ciò che può servire.

Attiva l’offerta

Aruba SuperSite punta tutto su un editor intuitivo potenziato dall’intelligenza artificiale: ti basterà digitale una semplice descrizione della tua idea di business e sarà l’IA stessa a generare una struttura su misura per te, permettendoti di personalizzare ogni singolo aspetto visivo e funzionale senza toccare una riga di codice.

Comincerai con un percorso guidato in tre passaggi attraverso il quale potrai registrare il dominio web personalizzato, scegliere tra decine di temi generati dall’AI o progettati da designer professionisti e, se lo vorrai, sfruttare strumenti per gestire un negozio virtuale senza che la piattaforma trattenga alcuna commissione sulle vendite.

L’infrastruttura si divide in due varianti, che rispecchiano esigenze diverse: Easy per blog personali o piccoli e-commerce e Professional per volumi di traffico più importanti. In ogni caso, l’esperienza sarà sempre curata nei minimi dettagli con un design ottimizzato e responsivo e la possibilità di abilitare fino a 20 utenze separate per i progetti in collaborazione.

Un servizio ideale per iniziare la tua attività sul web. Una scelta intelligente, rapida e indolore che non richiede competenze tecniche ed è davvero alla portata di tutti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 ago 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
3 ago 2026
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