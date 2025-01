Aruba SuperSite: lo strumento completo per realizzare un sito web con l’AI

Tra i progetti per il nuovo anno c’è anche quello di aprire un nuovo sito web o di migliorare le prestazioni e i contenuti di uno già esistente? Probabilmente è da tempo che valuti questa decisione ma i costi dell’hosting o il non avere competenze tecniche avanzate ti ha fermato e portato a rinunciare. Con Aruba SuperSite c’è la possibilità di creare un progetto digitale completamente da zero sfruttando le potenzialità e gli strumenti dell’intelligenza artificiale. Aruba SuperSite è ancora per poco in offerta con il 60% di sconto.

Aruba SuperSite e SuperSite Professional

SuperSite è il servizio dell’hosting di Aruba con il quale creare un sito web sfruttando le risorse messe a disposizione dall’intelligenza artificiale. Tra i vantaggi di questa soluzione c’è innanzitutto la semplicità e la procedura passo passo che guida alla creazione di un sito web unico e altamente personalizzato.

Dopo aver scelto il nome di dominio è possibile scegliere tra temi generati dall’AI e quelli sviluppati da designer professionisti. La scelta deve tenere conto del tipo di sito web che si sta sviluppando ed esistono numerosi temi specifici per le diverse categorie (negozio di abbigliamento, ristorante, blog, eccetera).

Con Aruba SuperSite si ha accesso a un sitebuilder intuitivo ma molto potente che consente di realizzare un sito web o un e-commerce professionali anche senza avere competenze tecniche avanzate. Grazie all’AI è possibile personalizzare il sito nel design, nello stile e nei colori, rendendolo così unico e riconoscibile.

È possibile poi prevedere una gestione collaborativa del sito creando fino a 20 utenze così che tutto il team possa intervenire in maniera indipendente.

Con SuperSite Easy si ha il dominio certificato SSL incluso, 5 caselle e-mail personalizzate e tutti gli strumenti AI per la generazione del sito. SuperSite Professional, invece, mette a disposizione strumenti AI anche per la generazione di contenuti, la creazione di un sito multilingua, la possibilità di aprire un e-commerce e contare su una serie di integrazioni e funzionalità aggiuntive. Tutti e due i piani SuperSite di Aruba sono in promozione ancora per pochi giorni: con il codice FESTE24 si ha immediatamente uno sconto del 60%.