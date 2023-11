Aruba ti regala la fibra ad un prezzo super scontato per novembre 2023

Aruba ha recentemente ampliato i propri pacchetti a banda larga low cost fino al prossimo anno. Cliccando in questa pagina puoi verificare la copertura di Aruba nella tua zona, dal momento che il suo servizio è stato attivato in molti altri indirizzi. Andiamo a vedere tutti i dettagli sulla promozione.

Fibra Aruba e Fibra All-in: le due grandi offerte del provider

Con Fibra Aruba Promo, potrai godere dei servizi base a soli 17,69 euro al mese per i primi sei mesi. Ma affrettati, l’offerta è valida fino al 22 aprile 2024.

Se invece desideri un pacchetto completo, la Fibra Aruba All-in Promo è perfetta per te. A soli 19,89 euro al mese per i primi sei mesi, avrai incluso anche un router e chiamate illimitate. Ma attenzione, devi attivarla entro il 29 aprile 2024.

Entrambe le offerte ti consentono di arrivare fino a 2,5 Gbps in download e fino a 1 Gbps in upload. Inoltre, potrai richiedere un indirizzo IPv4 statico pagando qualcosa in più.

Oltre alla convenienza del prezzo, non ci sono costi di attivazione e/o migrazione associati alle due offerte. Assenti anche i vincoli contrattuali.

Quindi, se scegli di disdire il servizio, ti verranno addebitati solo 20 euro, e se la disdetta avviene entro un periodo di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’offerta, avrai diritto a un rimborso.

Inoltre, il servizio “Stop & Go” ti consente di mettere in pausa il tuo abbonamento per un lasso di tempo di 30 giorni consecutivi.

Un altro aspetto notevole è il super sconto per Aruba Cloud. Infatti, sottoscrivendo uno dei due piani fibra, otterrai uno sconto del 70% su Aruba Drive, uno cloud storage senza limiti per l’archiviazione e la condivisione di file.

Cliccando sul link sottostante, potrai prima verificare la copertura nella tua zona e, se presente, procedere con l’attivazione del servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.