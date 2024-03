ArubaFibra: ecco 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate

Aruba ha appena lanciato una promozione esclusiva che offre una combinazione irresistibile: l’abbonamento ad ArubaFibra insieme all’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Questa eccezionale offerta premia i nuovi clienti con tre mesi gratuiti di Xbox Game Pass Ultimate al momento dell’attivazione del servizio in fibra. Si tratta di una collaborazione innovativa che unisce la potente connessione di Aruba Fibra all’accesso ad un vasto catalogo di giochi tramite l’abbonamento premium di Microsoft.

ArubaFibra: scopri come avere 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate

Le caratteristiche e i vantaggi di questa offerta sono davvero numerosi. Prima di tutto, l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate offre l’accesso a oltre 100 giochi di alta qualità su diverse piattaforme, tra grandi classici e nuove uscite costantemente aggiornate. Inoltre, il servizio consente di giocare su PC, console, smartphone, tablet e TV tramite il cloud, offrendo anche sconti speciali e modalità multiplayer. Senza dubbio, un’opportunità imperdibile per gli appassionati di videogiochi.

Quanto ad Aruba Fibra, si avvale della tecnologia Fibra Ottica FTTH per offrire connessioni ultra-veloci, con un lag massimo di 50ms e una percentuale di perdita di pacchetti inferiore allo 0,1%. Questo rende il servizio ideale per i videogiocatori più esigenti, garantendo loro una connessione stabile e performante per un’esperienza di gioco online senza precedenti.

Inoltre, Aruba Fibra offre diverse opzioni, dalle soluzioni base a pacchetti più completi che includono servizi aggiuntivi come il noleggio del router o chiamate illimitate, con prezzi a partire da 17,69 euro per i primi sei mesi. Grazie a questa flessibilità, i clienti possono scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze e al proprio budget.

Per avere accesso a questa promozione esclusiva, i clienti devono selezionare il servizio aggiuntivo tramite l’Area Clienti di Aruba e utilizzare il codice ricevuto per riscattare l’abbonamento gratuito di tre mesi su Xbox. La procedura è semplice e veloce, permettendo di godere immediatamente dei vantaggi offerti da entrambi i servizi.

In sintesi, la collaborazione tra Aruba e Xbox rappresenta un’opportunità straordinaria per chi desidera una connessione affidabile e ad alte prestazioni, oltre a un’enorme offerta di intrattenimento digitale tramite l’accesso a una vasta libreria di giochi su Xbox Game Pass Ultimate. Si tratta di un modo innovativo per soddisfare le esigenze di connettività e intrattenimento dei clienti, consentendo loro di apprezzare al massimo l’esperienza di gaming con una connessione di qualità superiore.