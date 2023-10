Asciugatrice Samsung 9kg WiFi: che SCONTO su Amazon (-24%)

Questa asciugatrice Samsung da 9 kg in offerta su Amazon arriva al momento giusto: il freddo autunnale è finalmente arrivato e la necessità di avere un elettrodomestico che asciughi in fretta e in maniera curata i nostri vestiti si fa sentire. Lo sconto è di quelli difficile da vedere: puoi portarti a casa l’asciugatrice a soli 655 euro invece di 858. E hai anche l’opportunità di scegliere il pagamento a rate tramite Cofidis.

Asciugatrice Samsung in offerta: le caratteristiche

L’asciugatrice Samsung Crystal EcoDry è un’opzione ecologica che non solo ti aiuta a risparmiare denaro, ma anche a ridurre il tuo impatto ambientale. Grazie alla pompa di calore, questo elettrodomestico è in grado di asciugare i tuoi capi in modo efficace con il minimo consumo energetico.

L’asciugatrice è dotata della tecnologia Optimal Dry, che utilizza 3 sensori per rilevare l’umidità e la temperatura all’interno del cestello. Questo significa che il bucato sarà asciutto nel minor tempo possibile, garantendoti risparmi e un bucato perfettamente asciutto e protetto.

L’asciugatrice Crystal EcoDry è progettata per semplificarti la vita. Un esempio è il filtro 2 in 1, che combina due filtri in un’unica soluzione intelligente. Questo non solo elimina sprechi di tempo ed energia, ma offre anche la comodità di due allarmi che ti avvisano quando è il momento di pulire il filtro e illo scambiatore di calore, garantendo sempre prestazioni ottimali.

Questa asciugatrice non è solo ecologica ed efficiente, ma è anche dotata di connessione Wi-Fi integrata. Questo ti consente di controllare e programmare la tua asciugatrice tramite l’app SmartThings. Puoi scegliere il ciclo di asciugatura che meglio si adatta alle tue esigenze, programmare i tempi in modo da avere il bucato pronto quando ti serve e risolvere eventuali problemi in modo rapido e semplice.

L’asciugatrice Samsung Crystal EcoDry DV90CGC2A0TE/ET è una soluzione completa per le tue esigenze di asciugatura. Con la sua capacità di 9 kg, è perfetta per famiglie di ogni dimensione. Non perdere l’opportunità di portare a casa questa asciugatrice di alta qualità a un prezzo incredibilmente conveniente. Acquista ora su Amazon e risparmia il 24%: l’affare che stavano aspettando te e il tuo bucato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.