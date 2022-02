Ashampoo Burning Studio 23: sconto del 60%!

Sebbene il cloud sia ormai imperante, salvare i propri file e ciò che ci è più caro su un supporto fisico resta ancora una scelta importante. Ed oggi ancora di più, visto che Ashampoo ha deciso di lanciare il suo rinomato Burning Studio 23 con uno sconto pazzesco: fino al 60%!

Cosa vuol dire questo? In pratica pagherai solo $19.99 anziché $49.99.

Aderendo a questa promozione, ottieni il programma di masterizzazione definitivo per il tuo PC. Il nuovo Ashampoo Burning Studio 23 è il modo più comodo per masterizzare i tuoi dati in modo sicuro, copiare CD, DVD e dischi Blu-ray senza sforzo e accedere a un'ampia gamma di funzionalità multimediali top di gamma.

Crea i tuoi filmati e presentazioni, modifica i dischi esistenti o crea dischi video con menu animati. Estrai l'audio dai CD musicali, esegui il backup dei file all'istante. Puoi anche creare copertine perfette per i tuoi progetti sempre con un unico programma.

Scrivi dati importanti su qualsiasi tipo di disco con una potente compressione. Proteggili con password ed evita così la tanto temuta perdita di dati.

Naturalmente, Ashampoo® Burning Studio 23 è completamente compatibile con Windows 11, l'ultimo sistema operativo partorito da Microsoft.

Ashampoo® Burning Studio 23 vantaggi

Ecco i principali vantaggi di usare Studio 23:

Completamente compatibile con Windows 11

Ampio modulo audiolibro

Ordina automaticamente i capitoli degli audiolibri

La migliore funzionalità per il cambio rapido della sorgente

Più versatilità di progetto con buffering intermedio

Ricerca di copertina migliorata

Supporto per autoradio notevolmente migliorato

Masterizza, copia ed esegui il backup dei dati con una facilità d'uso imbattibile

Crea, taglia e masterizza filmati di alta qualità

I tuoi ricordi fotografici diventano splendide presentazioni

Crea e masterizza dischi audio completi di copertine

Moderno decoder H.265 per una qualità video straordinaria

Piani di backup intelligenti per backup dei dati affidabili

Brani perfettamente organizzati nel miglior formato per la tua autoradio

Separatore di testo Ashampoo® Burning Studio 23

Molto interessante è poi la funzione “best of“. Di cosa si tratta? Immagina di voler creare una compilation di grandi successi che contenga tutte le tue canzoni preferite da più fonti. Il nuovo Burning Studio è lo strumento perfetto per il lavoro: aggiungi semplicemente tracce da qualsiasi numero di sorgenti e sei a posto.

Non dovrai più passare da un modulo all'altro per copiare prima le tue canzoni e poi creare i tuoi dischi audio. Ora puoi fare tutto all'interno di un singolo modulo!

Attiva la promozione di Ashampoo Burning Studio 23 da questo link.