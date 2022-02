Ashampoo: Sconti per un periodo limitato

Se sei un utente che utilizza dispositivi elettronici come PC, smartphone o quant’altro questo articolo potrebbe interessarti. Quante volte avrai sentito parlare di programmi che agevolano, modificano ed aiutano ad effettuare delle determinate azioni che si eseguono con molti device.

In questo articolo tratteremo questo ambito, ovvero l’ambito dell’utilizzo di alcuni software che servono ad agevolare la vita degli utenti che utilizzano dispositivi digitali per scopi lavorativi o più in generale per la vita di tutti i giorni.

Con l’esplosione del mondo digitale sono sempre più attuali delle piattaforme che permettono l’acquisizione di programmi che permettono di svolgere determinate funzioni in tempo relativamente breve. In questo articolo faremo un riferimento alla piattaforma Ashampoo, nella quale a partire da oggi e nel corso dei prossimi giorni sono attivi una serie di sconti molto vantaggiosi se si è interessati ad acquistare qualsiasi pacchetto di software. Ashampoo è un portale che mette a disposizione un’infinità di software tra i quali è possibile scegliere a seconda delle proprie esigenze, sul sito è presente anche un menù apposito che permette di trovare il prodotto giusto per i propri bisogni in pochissimo tempo.

Snap 14 acquistabile a metà prezzo

Su Ashampoo la vastità di programmi tra i quali scegliere è davvero ampia, ed in questi giorni, per un periodo limitato, è presente il programma Snap 14 ad un prezzo davvero vantaggioso, infatti, sul prodotto è presente un ribasso del 50% rispetto al prezzo pieno.

Il software presente in sconto permette di acquisire screenshot e registrare video con estrema facilità, infatti tutto quello che visualizzi sullo schermo può essere catturato ed eventualmente modificato con estrema fedeltà.

L’editor integrato si occupa della post-elaborazione e della gestione dei file, oltre ad avere una serie di funzioni estremamente intelligenti.

Se stai cercando un software che sia in grado di avere tutte queste funzionalità allora sei nel posto giusto; Ricorda che su Ashampoo per poco tempo è disponibile ad un prezzo stracciato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.