Ashampoo Snap 14 in offerta a soli 19,99 euro, per screenshot perfetti

Uno dei software più utilizzati per fare screenshot e registrare video è sicuramente Ashampoo Snap 14. Il software, che permette di catturare fedelmente ciò che si visualizza su schermo, è in offerta per pochissimi giorni a 19,99 euro, contro i 39,99 del prezzo di listino.

La promozione permette di ricevere una licenza valida per un massimo di 3 dispositivi e un programma completamente compatibile anche con Windows 11. L’editor integrato permette di gestire facilmente la post-elaborazione e i file creati, ma sono tante le opzioni a disposizione dell’utente.

Ashampoo Snap 14, cosa offre il software per registrare video e screenshot

L’applicativo è pensato per acquisire screenshot e registrare video con un’interfaccia semplice e intuitiva, che include molteplici strumenti per rendere le immagini ancora più significative. Abbiamo elementi come la numerazione automatica, i commenti, forme, clipart e molto altro ancora per raccontare con stile la propria storia.

Tra le feature principali offerte da Ashampoo Snap 14 troviamo:

Licenza per 3 dispositivi

Compatibilità con Windows 11

Editor di immagini completamente rinnovato

Interfaccia utente più semplice da utilizzare

Qualità video fino al 4K

Qualità audio migliorata con bitrate più alti

Barra degli strumenti attivabile rapidamente tramite apposite etichette

Area di registrazione totalmente rivista

Strumento di cattura multiuso per aree rettangolari, siti web a schermo intero e a scorrimento

Opzioni presenti direttamente nell’area di registrazione

Nuova finestra di dialogo delle impostazioni

Si tratta quindi di uno strumento fondamentale per dare spazio alla propria creatività: da semplici screenshot fino a veri e propri filmati, senza dimenticare opzioni di condivisione, il riconoscimento ottico dei caratteri compatibile con sette lingue, la possibilità di creare GIF da qualsiasi video e molto altro ancora.

Grazie alla nuova offerta, disponibile però soltanto fino al 12 marzo, è possibile assicurarsi tutto il pacchetto di Ashampoo Snap 14 a soli 19,99 euro. Pagamento una tantum con Paypal, bonifico bancario o carte di credito. Il rimborso è garantito entro i 30 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.