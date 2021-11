Ashampoo: software a 9,99€ solo per OGGI!

Ashampoo, software house tedesca, offre solo per la giornata di oggi alcuni dei suoi programmi a partire da meno di 10 euro.

Ashampoo: ecco le offerte per il Single Day

Fences

Il primo programma scontato a meno di 10 euro è Fences, un organizzatore che mantiene ordinato il tuo desktop. Il software in questione è in grado di organizzare i collegamenti, le icone e i file sulla propria scrivania per avere tutto in ordine.

Grazie a questa soluzione tutto sarà a portata di click.

Ashampoo WebCam Guard

Oltre a Fences, è scontato e disponibile allo stesso prezzo WebCam Guard di Ashampoo. Il software in questione ti permette di proteggere la tua privacy con un click evitando di apporre dello scotch alla webcam.

La soluzione WebCam Guard in pratica agisce in maniera efficace e definitiva disattivando la tua webcam evitando quindi che alcuni hacker ne prendano il controllo.

Start10

Start10 è un interessante tool che permette di sostituire il menu Start di Windows 10 con quello della vecchia versione del sistema operativo Windows 7.

Grazie al software Stardock Start10 è possibile anche personalizzare tale menu a proprio piacimento.

Groupy

Questo software è molto simile a Fences. In pratica è in grado di organizzare e raggruppare le applicazioni Windows presenti sul desktop in varie schede.

Condivide con il primo programma anche il prezzo. Solo per oggi è infatti acquistabile a 9,99€.

Come funziona la promo Single Days?

L’iniziativa di Ashampoo offre per poche ore alcune interessanti soluzioni a pagamento per la vostra produttività con uno sconto che può arrivare anche al 66%. Il tutto grazie alla promozione last-minute per i Single Days disponibile solo fino a stasera

I programmi che abbiamo visto finora sono tutti disponibili a soli 9,99 euro e sono compatibili con PC Windows 7 e Windows 10.

Inoltre, a questo link è possibile vedere anche altri software di Ashampoo scontati solo per la giornata di oggi.