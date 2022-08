Ashampoo: software in offerta fino all'85% di sconto

Tornano gli Ashampoo Software Deals, L’azienda, tra le principali internet-based nel campo dello sviluppo software, torna a scontare tutti i suoi prodotti più amati: un’occasione da non perdere per portarsi a casa qualche interessante offerta, che sfiorano – in alcuni casi – il 90% di sconto tra un’ampia selezione di programmi specializzati in fotografia, intrattenimento, messa a punto, produttività, sicurezza e video.

Il software di punta tra i deals di Ashampoo è Sharpen Projects 3, in promozione al 71% di sconto. Il programma – come si legge sulla pagina descrittiva – garantisce foto nitidissime, indipendentemente dalla qualità degli scatti. Sharpen Projects utilizza una particolare tecnologia in grado di analizzare fino a 100 pixel per contrastare qualsiasi effetto sfocato o mosso, anche attraverso preset tematici. Il software è in offerta a 19,99 euro per la versione download.

Ashampoo, le migliori offerte dal catalogo

Diverse, allettanti offerte sono disponibili anche nel catalogo Ashampoo. Per la categoria fotografia, segnaliamo CyberLink PhotoDirector 12 Ultra, una suite di strumenti versatili di fotoritocco e disegno in sconto a 59,99 euro; per l’intrattenimento, degna di nota l’offerta al 72% (30 euro anziché 109,97) per Ashampoo Multimedia Bundle 15: tre strumenti di alto livello (Ashampoo Snap 14, Ashampoo Slideshowstudio HD 4 e Ashampoo PhotoOptimizer 9) al prezzo di uno.

Vuoi dare una bella ripulita al tuo sistema operativo? Allora prova la suite Ashampoo System Utilities 24, in offerta a 30 euro anziché 119,97: include WinOptimizer 25 per l’ottimizzazione del sistema, Driver Updater per mantenere aggiornati i driver e Uninstaller 11, per rimuovere i software fino all’ultimo byte. Ottimo sconto anche per WebSite X5 Go (9,95 euro), software molto semplice che permette di realizzare siti web senza essere esperti di programmazione.

Concludiamo la carrellata di software con Sticky Password Premium, ottimo password manager a 29,99 euro anziché 199,95, e CyberLink PowerDirector 19 Ultra (59,99 euro), il lettore multimediale definitivo per PC e home cinema. Puoi trovare tutte le proposte di Ashampoo direttamente alla pagine ufficiale della promozione, raggiungibile tramite questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.