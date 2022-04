Ashampoo UnInstaller 11, in offerta a soli 14,99€

Disinstallare un programma dal proprio PC non è un’operazione difficile. Tuttavia, ogni volta che un software viene rimosso, lascia dietro di sé dei file residui che non hanno altro scopo se non quello di appesantire – e dunque rallentare – il computer. Eliminare questi file spazzatura è possibile grazie ad appositi programmi: fra questi c’è anche Ashampoo UnInstaller 11, un ottimo tool che permette di rimuovere completamente i programmi indesiderati senza lasciare residui e mantenere, di conseguenza, pulito Windows. Grazie alla promozione attiva, il software è disponibile all’acquisto a soli 14,99 euro invece di 39,99.

Ashampoo UnInstaller 11: le funzionalità

Come anticipato, Ashampoo UnInstaller 11 è ricco di funzionalità utili a mantenere il PC sempre pulito. Fra queste troviamo un nuovo livello di protezione in grado di rilevare periodicamente tutte le installazioni, così da non dover più intervenire manualmente in caso ve ne sia qualcuna indesiderata. Dispone, inoltre, di un “Boot Center” che aiuta l’utente ad analizzare l’avvio del sistema per ottimizzarlo al meglio e rilevare eventuali esecuzioni automatiche che potrebbero rallentare l’accensione del dispositivo. Ovviamente, il punto focale di Ashampoo UnInstaller 11 è l’attività di disinstallazione, disponibile sia approfondita con analisi ottimizzata del Registro, che rapida con un solo clic. Il tutto supportato da monitoraggio intelligente e la possibilità di rimuovere i software anche quando le routine di disinstallazione sono danneggiate.

Il programma è pienamente compatibile con il nuovo Windows 11 e per l’attivazione è necessaria una connessione ad internet. La licenza, successivamente, sarà verificata ripetutamente ad intervalli regolari. Ashampoo UnInstaller 11 è dunque un ottimo programma per mantenere sempre pulito il proprio PC anche dopo numerose disinstallazioni, ricco di funzionalità utili. Il software è in offerta a soli 14,99 euro anziché 39,99: un buon risparmio per una licenza che non avrà bisogno di abbonamento, ma sarà tua per sempre dopo l’acquisto.

