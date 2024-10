AskHand ZB-MN11: a questo prezzo, il Mini PC è un MUST HAVE

Metti sulla tua scrivania AskHand ZB-MN11 a un prezzo molto conveniente, grazie a questa offerta a tempo su Amazon. Il Mini PC è l’ideale per lavorare, studiare, navigare e per l’intrattenimento nel tempo libero. Nel passare in rassegna i suoi tanti punti di forza, partiamo dal comparto software: il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft.

AskHand ZB-MN11: le caratteristiche del Mini PC

Sul fronte hardware, invece, a racchiudere ogni componente è un case molto compatto con dimensioni pari a 11,2×11,2×3,7 centimetro e peso pari a 340 grammi. Ci sono il processore Intel N100 di dodicesima generazione con GPU Intel UHD Graphics affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD da 512 GB (espandibile fino a 1 TB). Ancora, trovano posto la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.2, lo slot Ethernet, tripla uscita video con supporto alla risoluzione 4K a 60 Hz, porte USB-C e USB Type-A e jack audio. Per conoscere le altre specifiche tecniche integrate e le caratteristiche in dotazione rimandiamo alla scheda del prodotto.

Il forte sconto applicato in automatico porta il Mini PC di AskHand (modello ZB-MN11) al prezzo finale di soli 171 euro. Come anticipato, si tratta di un’offerta a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro. È fornito con due anni di garanzia del produttore.

A proporlo è lo store ufficiale del brand sull’e-commerce, mentre la spedizione è affidata alla rete logistica di Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se effettui l’ordine in questo momento.