Aspettando il Cyber Monday: gli sconti che restano

Sebbene molti abbiano la percezione che con lo scadere del Black Friday siano venuti meno gli sconti pre-natalizi, è sufficiente invece un rapido excursus sui principali marketplace online per notare come gran parte delle offerte sia rimasta disponibile in attesa delle sirene del Cyber Monday.

Aspettando il Cyber Monday: quel che resta del Black Friday

Tutti ben sappiamo come questi siano i giorni degli sconti natalizi a seguito di una iniziativa di marketing pensata per addensare le offerte e stimolare così gli acquisti. Resta il fatto che proprio in queste ore si concentrino le migliori opportunità dell’anno ed occorra quindi approfittarne tanto per utilità personali, quanto per infilare sotto l’albero le giuste idee.

Su Amazon le offerte sono terminate ieri sera, ma fin da stamattina è facile trovare l’etichetta “Black Friday” su molti prodotti e così sarà fino a lunedì sera (vedi qui tutte le offerte). Soprattutto in ambito tecnologico (la categoria che più di ogni altro si trascinerà nei tagli sui prezzi), le occasioni restano intatte sul marketplace e consegnano a molti un ulteriore weekend di riflessioni e di acquisti.

Stessa cosa su eBay, ove inizia oggi un “Black Saturday” destinato a prolungarsi sul “Black Sunday” per sfumare infine nel “Cyber Monday” di questa “Black Week”: in questo caso sono disponibili sconti fino al 70% con non pochi guanti della sfida lanciati nei confronti di Amazon per limare ulteriormente al ribasso le offerte.

Tra le categorie che vedono in generale gli sconti migliori vi sono gli accessori per la telefonia e le smart tv, ma l’incredibile sforbiciata sui prezzi degli Amazon Echo non può che mettere nuovamente Alexa al centro delle attenzioni anche per il Natale 2020.