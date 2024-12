Aspirapolvere Dyson V11 Fluffy a prezzo shock su eBay

Lasciati tentare da una casa pulita senza sforzi grazie all’offerta che su eBay ti dà la possibilità di acquistare un eccellente Aspirapolvere Dyson V11 Fluffy a prezzo shock. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 359€, invece di 599€. Oltre al 33% di sconto visibile sulla pagina dell’offerta è possibile anche ottenere un extra 10%, massimo 45€. Come?

Semplice. Inserisci il Coupon REGALI24 nell’apposita casella dedicata ai Codici Sconto nella pagina dei metodi di pagamento. Applica il voucher e prosegui confermando l’ordine. Come per magia troverai il prezzo che ti abbiamo indicato direttamente al check out. Il nostro consiglio è quello di procedere velocemente all’acquisto di questo articolo perché sta andando a ruba.

L’Aspirapolvere Dyson V11 Fluffy è venduto su eBay direttamente da Dyson. Quindi hai tutta la garanzia del produttore e zero pensieri. La consegna gratuita è inclusa nella promozione con spedizione veloce in pochissimi giorni. Inoltre, con PayPal puoi pagare in 3 rate a tasso zero.

Aspirapolvere Dyson V11 Fluffy: tanti motivi per averlo

L’Aspirapolvere Dyson V11 Fluffy è la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo potente e qualità premium a prezzo conveniente. Infatti, nonostante sia un modello con qualche anno sulle spalle, mantiene ancora caratteristiche vincenti per aspirare casa su tutte le superfici velocemente e con estrema facilità. Acquistalo adesso, ci sono tanti buoni motivi per farlo:

potenza di aspirazione elevata grazie alla tecnologia ciclonica con 14 cicloni concentrici, per una potenza di aspirazione a 185 AW, con prestazioni costanti anche con serbatoio pieno;

grazie alla tecnologia ciclonica con 14 cicloni concentrici, per una potenza di aspirazione a 185 AW, con prestazioni costanti anche con serbatoio pieno; autonomia prolungata grazie alla batteria ottimizzata che consente fino a 60 minuti di utilizzo continuo in modalità Eco, ideale per pulire superfici senza interruzioni;

grazie alla batteria ottimizzata che consente fino a 60 minuti di utilizzo continuo in modalità Eco, ideale per pulire superfici senza interruzioni; adatto a pavimenti delicati grazie alla spazzola Fluffy inclusa che è progettata specificamente per superfici dure e parquet;

grazie alla spazzola Fluffy inclusa che è progettata specificamente per superfici dure e parquet; schermo LCD integrato che fornisce informazioni in tempo reale su autonomia residua, modalità di pulizia attiva e avvisi di manutenzione;

che fornisce informazioni in tempo reale su autonomia residua, modalità di pulizia attiva e avvisi di manutenzione; filtrazione avanzata che cattura il 99,99% delle particelle microscopiche, migliorando la qualità dell’aria in casa;

che cattura il 99,99% delle particelle microscopiche, migliorando la qualità dell’aria in casa; accessori inclusi come bocchette, mini turbo spazzole anti groviglio e stazione di ricarica.

Acquista ora l’Aspirapolvere Dyson V11 Fluffy a soli 359€ con REGALI24 su eBay.