Aspirapolvere senza fili con rilevamento SMART e potenza BESTIALE (129€)

Un aspirapolvere senza fili come quello proposto da BuTure non ha rivali nella sua categoria di prezzo. Completo di tutto e con una potenza che annienta ogni genere di sporco, lo passi in casa tutti i giorni e ne rimani soddisfatto. Pensa che ha il rilevamento smart ma anche tanto altro.

Su Amazon hai un’occasione a portata di click. Non solo uno sconto del 20% ma anche un coupon da spuntare: se lo attivi e aggiungi il prodotto al carrello paghi appena 129,99€. Non perdere la tua chance, completa l’acquisto adesso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Aspirapolvere senza fili firmato BuTure: una certezza in casa

Semplice da utilizzare, leggero da maneggiare e senza problemi di movimento perchè ha zero fili e zero restrizioni. L’aspirapolvere senza fili di BuTure è un vero gioiellino per le pulizie ed è un concentrato di tecnologie in tutto e per tutto.

Gestisci la carica, la potenza e controlla le impostazioni con il display LED a colori e touch che rende l’utilizzo immediato. Scegli tra 3 impostazioni di velocità o opta per quella automatica. Con il suo sensore, l’aspirapolvere rileva la superficie e regola la sua potenza per poter pulire tappeti ma anche pavimenti di ogni genere senza farti cambiare più volte.

Tutto lo sporco viene raccolto nel contenitore che da svuotare è semplice visto che basta un click. Hai a disposizione 55 minuti di autonomia e accessori inclusi in confezione per non dover trascurare neanche uno spazio di casa.

Una vera certezza questo modello così come un’occasione. Qualora fossi interessato, collegati su Amazon dove lo trovi con una doppia promozione: spunta il coupon e completa l’acquisto a soli 129,99€.

