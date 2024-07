Aspirapolvere senza fili, MEGA coupon lo fai tuo a 100€ con accessori

Un aspirapolvere senza fili di cui non fare a meno. Con questo modello pulisci tutta casa senza limitazioni e senza doverti preoccupare della carica residua perché ha tanta energia dalla sua parte. Leggero, comodo e con accessori inclusi per non fare a meno di niente. Un modello proposto da VACtechPro e che diventerà il tuo migliore alleato.

Su Amazon è disponibile con due sconti. Un ribasso del 13% e un coupon da 35€ da spuntare immediatamente. Approfittane al volo per completare l’acquisto a soli 104,99€ e avverare i tuoi desideri.

(Nel caso in cui tu voglia una batteria in più, a questo link con il codice “IT2CEYGH” risparmi il 10% acquistandola a 28€.)

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Aspirapolvere senza fili: perfetto per qualunque appartamento

Aspira in modo supremo e annienta lo sporco che si accumula sui pavimenti di casa. Non solo riesce ad eliminare polvere e briciole ma puoi fare ciao ciao anche a capelli e peli di animali senza paura che si creino grovigli.

L’aspirapolvere senza fili in questione è un gioiellino sotto tutti i punti di vista. Ti faccio sapere subito che ha 35 minuti di autonomia e diverse potenze. La batteria è completamente rimovibile per poterla intercambiare e sostituire in totale libertà. Ovviamente arriva a casa tua con tanto di supporto per il muro che ti fa tenere tutto in ordine e mettere in carica i vari pezzi.

Sempre in confezione trovi lo strumento per la polvere e la lancia per raggiungere le zone più difficili. Tutto lo sporco viene catturato e racchiuso nel comodo contenitore che si svuota con un click. Per individuarlo meglio, hai a disposizione il LED laser che mette in risalto anche il granello più sottile e non te lo fa mancare.

Che altro dirti, questo aspirapolvere è un piccolo gioiello.

Collegati su Amazon all’istante dove lo acquisti con solo un click sul coupon ad appena 104,99€.

Ps: se vuoi acquistare anche una batteria aggiuntiva, con il codice “IT2CEYGH” risparmi il 10% acquistandola a 28€ a questo link.

Le spedizioni sono rapide e gratuite.