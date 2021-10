Aspirapolvere Shunzao Z11 MAX: STOP alla polvere e zero grovigli

Il mondo degli aspirapolvere è pronto a dare il benvenuto a un modello veramente esclusivo. Sul mercato è appena entrato Shunzao Z11 MAX, un dispositivo che in casa è praticamente un gioiello. Pratico, comodo e utilizzabile in ogni circostanza non solo ha un'estetica incredibile, ma ha una tecnologia appositamente brevettata che non trovi da nessun altra parte, neanche sulle scope elettriche di brand più famosi. Di cosa si tratta? Tra poco te lo svelo, ma prima di tutto sappi che è in promozione su Amazon. Se lo acquisti inserendo il codice “ITZBOCT299” te lo porti a casa a soli 299,00€ con uno sconto effettivo di centosessanta euro, mica uno scherzo.

Le spedizioni avvengono dall'Italia quindi ci impiegano solo qualche giorno e sono gratuite.

Ps: fai attenzione perché il coupon è applicabile esclusivamente ai primi 300 ordini quindi non attendere troppo.

Shunzao Z11 MAX l'aspirapolvere dal design hi-tech

Bello esteticamente, l'aspirapolvere Z11 MAX di Shunzao si distingue nettamente nella sua categoria. Nel corso di quest'anno ha vinto persino il premo ai Paris Design Awards 2021 quindi non solo è eccellente dal punto di vista tecnico, ma ha dalla sua anche un design accattivamente e hi-tech. Arriva a casa tua con tutto il kit completo che ti permette di avere tutti gli accessori a disposizione e anche il pratico aggancio al muro con cui lo riponi senza difficoltà.

Slanciato, ospita al suo interno un motore da 15oAW che rende la potenza d'aspirazione pari a 26000PA. Puoi immaginare che lasciare anche una singola briciola sul pavimento è impossibile con questa caratteristica. Ciò che lo rende estremamente interessante, tuttavia, è il sistema brevettato che ti anticipavo prima. La spazzola non è come quelle che trovi sulle altre scope elettriche perché è dotata di un sistema che impedisce ai capelli di aggrovigliarsi. In che modo? Incorporando una speciale lama che lavora simultaneamente con l'aspirazione. In questo modo, una volta finito di pulire, la spazzola rimane pulita come nuova e non devi litigarci per pulirla. Dunque zero manutenzione ma efficienza ricorrente.

Altro lato positivo è il sistema a bottone che può essere bloccato per consentirti di pulire per lungo tempo senza dover tenere premuto. A supportare questa funziona non può mancare un'ottima autonomia che ti viene garantita da ben 7 moduli da 2500mAh. Con solo tre ore di carica hai energia a sufficienza per pulire 60 minuti di seguito e ben 380m² di superficie.

In altre parole l'aspirapolvere Shunzao Z11 MAX è perfetto perché è senza fili, ha un contenitore che si svuota in un click e non ti fa mancare nulla. Non ha paura dello sporco più profondo e quindi adatto per famiglie con bambini e se in casa hai degli animali domestici.

Non perdere l'occasione di averlo con questo immenso sconto e acquistalo subito su Amazon a soli 299,00€. Ti basta inserire il codice sconto “ITZBOCT299” al momento del checkout. Ti ricordo che l'offerta è dedicata ai primi 300 ordini effettuati e basta.