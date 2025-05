ASRock: scovato il motivo della rottura delle CPU AMD Ryzen

Pare che sia stata scoperta la causa che, sulle schede madri ASRock, causava la rottura e la compromissione potenzialmente definitiva delle CPU AMD Ryzen. Il canale YouTube Tech Yes City, ha condotto test sui processori Ryzen 7000 e 9000, scoprendo che le schede madri prodotte dalla sussidiaria ASUS gestiscono la tensione SoC in modo diverso rispetto a quelle di altri marchi, un fattore che potrebbe essere legato ai guasti segnalati in precedenza.

ASRock: una gestione differente della tensione SoC potrebbe essere la causa della rottura delle CPU AMD Ryzen

Nonostante le numerose relative alle rotture delle CPU AMD Ryzen 9000, come il Ryzen 7 9800X3D, la causa esatta rimane ancora da confermare. L’indagine eseguita dal canale YouTube, tuttavia, può sicuramente essere un’inizio per scovarne il motivo reale. I casi sono tutt’altro che isolati, con un totale di 200 segnalazioni inviate in rete relative a rotture improvvise, dove venivano solitamente trovati segni di bruciatura nei contatti del processore e nel socket.

Approfondendo, il canale YouTube ha notato che le schede madri ASRock, come la X870E Taichi Lite con Ryzen 9800X3D, mostrano fluttuazioni continue nella tensione SoC, a differenza di altre schede madri che mantengono valori stabili intorno a un valore di 1,20V. Nel caso delle schede madri prodotte dalla sussidiaria ASUS, la tensione può superare 1,250V, arrivando vicino a 1,270V, un livello superiore al massimo valore consigliato. Solo ASUS X870E Crosshair Hero si discosta leggermente, aggiungendo 50 mV per maggior stabilità, ma senza alcuna fluttuazione.

Queste oscillazioni potrebbero danneggiare irreversibilmente le CPU, anche se è il processore stesso a richiedere e regolare la tensione SoC. Tuttavia, il problema potrebbe non essere l’unico motivo responsabile dei guasti. In attesa di ulteriori indagini, ASRock potrebbe rilasciare un aggiornamento BIOS per correggere la gestione della tensione. Gli utenti, nel frattempo, possono ridurre i rischi abilitando manualmente la tensione Uncore tramite le impostazioni BIOS.