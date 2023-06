Assassin's Creed Mirage: l'esclusiva Amazon a soli 49€

Assassin’s Creed Mirage è il nuovo capitolo della longeva serie Ubisoft, in arrivo su tutte le principali piattaforme in circolazione: quella PS5 è già in preordine su Amazon con un’edizione del gioco speciale arricchita da contenuti extra. È possibile acquistarla subito al prezzo di 49,99 euro.

Perché conviene il preordine di Assassin’s Creed Mirage su Amazon

Questa volta vestiremo i panni del protagonista Basim, un astuto ladruncolo di strada improvvisamente colpito da visioni spaventose, in cerca di risposte e giustizia. Lo accompagneremo nell’avventura ricca d’azione e di grande profondità narrativa che lo porterà a trasformarsi da giovane ribelle a Maestro Assassino. L’ambientazione è quella della capitale dell’Iraq all’apice del suo splendore, nel IX secolo. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del gioco.

Oltre al gioco sono inclusi contenuti extra come la mappa di Bagdad e un set di tre litografie.

Assassin’s Creed Mirage in versione PS5 e nella sua edizione esclusiva Amazon è acquistabile fin da subito al prezzo di 49,99 euro con la missione bonus I Quaranta Ladroni.

Segnaliamo infine che l’e-commerce garantisce la spedizione gratuita con al consegna al day one di ottobre per chi effettua subito il preordine del nuovo gioco Ubisoft.

