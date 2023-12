Assassin's Creed Mirage per PS5 è SCONTATO del 20%!

Non vedevi l’ora di giocare l’ultimo capitolo di Assassin’s Creed ma aspettavi lo sconto giusto? Eccolo qui! Grazie a una riduzione del 20%, potrai avere Assassin’s Creed Mirage per PS5 a soli 39,99€ invece dei classici 49,99€!

Assassin’s Creed Mirage: l’ultimo capitolo a un prezzo bomba

La storia ha come protagonista, il giovane ribelle Tariq, che si erge contro l’Impero Abbaside, portando avanti una lotta coraggiosa e determinata. Il suo viaggio lo guiderà verso la maestria nelle arti degli Assassini, aprendo la strada a incredibili sviluppi nella narrazione. Il mondo del gioco, magistralmente creato dagli esperti designer di Ubisoft, trasporta i giocatori attraverso le affascinanti strade di Baghdad. Un’ambientazione che cattura la cultura dell’epoca, presentando anche incontri con personaggi storici che arricchiscono la trama di profondità. Gli utenti possono eseguire acrobazie, combattere avversari e risolvere enigmi, interagendo in modo senza precedenti con il mondo di gioco. Il gameplay, caratterizzato da fluidità e intuitività, regala un’esperienza appagante e coinvolgente. I giocatori possono plasmare il proprio stile di gioco personalizzando armi e abilità tra una vasta gamma di opzioni. L’edizione di lancio di Assassin’s Creed Mirage è impreziosita da missioni bonus, tra cui spicca “I quaranta ladroni”, ambientata in una Persia mitologica. Qui, Tariq affronta una banda di ladri, offrendo un’ulteriore immersione nell’universo affascinante del gioco. Le missioni bonus non solo arricchiscono l’esperienza di gioco, ma costituiscono anche un’eccellente opportunità per esplorare il ricco mondo di Assassin’s Creed, dove i giocatori dovranno scoprire i segreti del passato del protagonista e dell’Ordine degli Assassini.

Questo non è un miraggio! Acquista subito la tua copia di Assassin’s Creed Mirage per PS5 a soli 39,99€! Non perdere questa fantastica opportunità e fai tuo l’ultimo capitolo della saga in un’edizione ricca di contenuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.