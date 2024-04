Assassin's Creed The Ezio Collection Xbox: sconto ESCLUSIVO

Preparati a essere catapultato in un’epoca di maestosità e intrighi con Assassin’s Creed: The Ezio Collection per Xbox. Questa trilogia, che racchiude tre dei titoli più amati della serie, è una testimonianza del potere e della perseveranza del leggendario Maestro Assassino Ezio Auditore da Firenze. Inoltre oggi, con uno sconto del 18% su Amazon, questa collezione può essere tua al prezzo speciale di 13,99 euro, anziché 16,97 euro.

Assassin’s Creed The Ezio Collection Xbox: la storia a cui non puoi non appassionarti

Con Assassin’s Creed 2, inizi il tuo viaggio attraverso le strade pittoresche e piene di vita dell’Italia rinascimentale. Esplora città mozzafiato, risolvi misteri antichi e affronta nemici formidabili mentre ti immergi in un mondo di arte, politica e tradimento.

Invece in Assassin’s Creed Brotherhood, Roma diventa il campo di battaglia per la lotta tra gli Assassini e i Templari. Con Ezio alla guida, ti lanci in una missione per liberare la città dalla corruzione e rafforzare il potere della Confraternita.

Infine, Assassin’s Creed Revelations ti porta in un viaggio attraverso i vicoli tortuosi e i mercati vivaci di Constantinopoli. Qui, Ezio si immerge nella ricerca della verità, seguendo le orme del leggendario Altair e svelando segreti sepolti da secoli.

Con l’aggiunta dei film Embers e Lineage, hai l’opportunità unica di approfondire la storia di Ezio e di scoprire i retroscena delle sue epiche imprese.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di vivere la storia di Ezio Auditore da Firenze. Approfitta subito del super sconto del 18% su Amazon, è il momento perfetto per iniziare questo viaggio senza precedenti. Ma affrettati, le scorte di Assassin’s Creed: The Ezio Collection per Xbox si stanno esaurendo velocemente al prezzo vantaggioso di 13,99 euro, anziché 16,97 euro. Poi non dire che non ti abbiamo avvisato.