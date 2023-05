Assicura i tuoi file più preziosi al cloud: ecco perché conviene

Hai mai perso foto, video o documenti importanti? Se la risposta è sì, sai quanto può essere frustrante. Anche il modello o il sistema operativo più avanzato non ti proteggono dalla perdita dei tuoi dati. Ecco perché devi essere consapevole delle cause più comuni della perdita di dati e, soprattutto, sapere come prevenirle. E quale è il modo migliore per farlo? Conservare tutti i tuoi dati importanti in un servizio di cloud storage.

Ma non tutti i cloud storage sono uguali. Se stai cercando un servizio affidabile, con un sistema di crittografia avanzato che protegga i tuoi dati da eventuali violazioni della sicurezza, pCloud è sicuramente una scelta eccellente. E, in questo momento, offre una promozione speciale sui suoi piani a vita, con sconti fino all’80%.

Cosa significa avere uno spazio cloud a vita?

Con i piani a vita, non devi preoccuparti di pagare costi extra o nascosti, perché una volta acquistati, saranno tuoi per sempre. E i prezzi sono davvero convenienti: il piano più economico offre 500 GB di spazio a soli 199 euro, mentre il piano da 2 TB a 399 euro offre il miglior rapporto qualità-prezzo. Se hai bisogno di ancora più spazio, c’è anche il piano personalizzato da 10 TB, disponibile a 1.190 euro.

Cosa rende pCloud così speciale? Innanzitutto, utilizza un sistema di crittografia avanzato a 256 bit per proteggere i tuoi dati. Ma non è tutto: offre anche la crittografia lato client, il backup automatico dei tuoi file e la funzionalità di versioning dei file, che ti consente di ripristinare le versioni precedenti. E non dimenticare la possibilità di condividere i tuoi file con amici e colleghi in modo facile e sicuro.

Inoltre, con pCloud non devi preoccuparti di avere spazio di archiviazione limitato sul tuo dispositivo, perché tutti i tuoi file saranno sincronizzati automaticamente su tutti i tuoi dispositivi, risparmiando così un sacco di spazio di archiviazione. Se vuoi proteggere i tuoi dati da eventuali perdite, pCloud è sicuramente una scelta eccellente. Con la promozione speciale attualmente in corso, non c’è momento migliore per scegliere pCloud e ottenere fino all’80% di sconto sui suoi piani a vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.