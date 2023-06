Assicurati una maggiore sicurezza online grazie a questi consigli

Se stai cercando una maggiore sicurezza online allora eccoti alcuni consigli pratici per proteggere la tua privacy insieme alla tua identità digitale. Contro qualsiasi minaccia del web è sempre fondamentale prestare molta attenzione ai siti che visitiamo. Non collegarti a pagine web di dubbia provenienza e, prima di consultare un nuovo sito internet, assicurati che inizi sempre con “https://“. Ovviamente la prudenza non basta per uscire indenni dalla rete.

Occorre scegliere un sistema professionale che assicuri l’identificazione e l’eliminazione delle minacce, proteggendo al tempo stesso dati personali e informazioni sensibili come Indirizzo IP, posizione geografica, dettagli di pagamento e altro. Diversi utenti sono convinti che un antivirus sia sufficiente. In realtà la sicurezza informatica ha fatto passi da gigante offrendo soluzioni complete decisamente più economiche e molto più efficaci, come NordVPN, oggi a un prezzo speciale bloccato per 2 anni.

Questa suite di cybersecurity e protezione privacy è diversa da tutte le altre VPN perché integra funzionalità avanzate ed esclusive che ha solo lei. In pratica, installando la sua app sui tuoi dispositivi – puoi proteggerne fino a 6 contemporaneamente – ottieni uno scudo efficace contro tutte le minacce online. Con questo termine intendiamo ogni tipo di virus e malware, tracker e hacker. Come puoi sfruttare al meglio NordVPN per una maggiore sicurezza online? Scoprilo subito.

Sicurezza online: scopri come utilizzare al meglio una VPN

Tra le tante VPN in commercio, come già anticipato, NordVPN spicca per essere tra le più complete del settore. Per attivarla sui tuoi dispositivi non devi far altro che scegliere l’abbonamento preferito, scaricare l’applicazione e installarla. Dopodiché devi avviare la VPN collegandoti a un server tra quelli disponibili. NordVPN offre più di 5700 server posizionati in 61 Paesi di tutto il mondo. Tale varietà procura enormi vantaggi:

massima privacy durante navigazione online, streaming, gaming e trasferimento dati;

durante navigazione online, streaming, gaming e trasferimento dati; accesso illimitato ai contenuti del web aggirando georestrizioni e censure;

ai contenuti del web aggirando georestrizioni e censure; risparmio sugli acquisti di biglietti aerei, autonoleggio, pacchetti vacanza e altro grazie al blocco della pratica di Price Steering.

A tutto questo si aggiunge anche la possibilità di navigare a una velocità maggiore e con una stabilità speciale grazie alla larghezza di banda illimitata offerta dai suoi server. Una volta scelto il server e la località desiderata – puoi anche lasciare che sia NordVPN a sceglierli autonomamente optando per il migliore – non dovrai fare altro. Infatti, al resto della tua sicurezza online ci penserà ThreatProtection, la funzionalità inclusa che, indipendentemente dalla tua connessione alla VPN, agisce come:

anti-malware;

anti-tracker;

ad-blocker.

Prova NordVPN, puoi sempre ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dall’attivazione se non sei soddisfatto approfittando della politica “Soddisfatti o Rimborsati“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.