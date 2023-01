Quali caratteristiche cercare in una VPN

Decidere di proteggere la propria privacy e i propri dati personali non è più un optional, ma un dovere. Per questo molti utenti non sanno cosa fare e come mettere al sicuro la propria identità digitale. Un’ottima soluzione, anzi essenziale, è affidarsi a una VPN.

Ovviamente deve essere una buona soluzione, non la prima che capita. Se non sei molto esperto in materia è normale essere un po’ spaesati. Scegliere il provider giusto per mettere al sicuro informazioni personali, privacy e dispositivi non è un gioco da ragazzi.

Perciò esistono alcune caratteristiche che devi cercare in una VPN affinché tu possa stare tranquillo e quindi al sicuro. Prima di tutto deve aderire alla Politica No-Log. Questa è una caratteristica imprescindibile. Il motivo è presto detto.

Tu ti devi proteggere dalle minacce online, è vero, ma è altrettanto necessario che nemmeno il servizio che utilizzi per farlo registri i tuoi dati, magari con il rischio che li sfrutti successivamente. Una che ti assicura questo è NordVPN. Proprio qualche settimana fa ha riconfermato per la terza volta la sua posizione in termini di privacy e trattamento dati.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Una VPN deve offrirti privacy totale, sicurezza, velocità e zero limiti

Abbiamo visto la prima caratteristica che deve avere una buona VPN. Ora concentriamoci sulla seconda, la sicurezza. Un ottimo provider garantisce una navigazione online al 100% anonima. Questo grazie ai suoi server che offrono un tunnel crittografato che rende qualsiasi dato invisibile.

In aggiunta, NordVPN include anche ThreatProtection. Si tratta di una funzionalità che blocca hacker, malware, tracker e annunci pubblicitari sempre. Non serve che il tuo dispositivo sia sempre connesso ai suoi server. Se per qualche motivo non puoi collegarti lei continuerà lo stesso a proteggerti.

La terza caratteristica fondamentale è la velocità. Una VPN come si deve ottimizza la tua connessione rendendola più veloce e stabile. In questo modo non solo la navigazione, ma anche lo streaming e il gaming ne beneficeranno. Avrai un flusso dati senza interruzioni.

NordVPN, secondo le ultime ricerche di AV-Test, può raggiungere picchi di velocità ben oltre i 6730 Mbps. Un risultato molto performante se pensi che le altre al massimo raggiungono i 3320 Mbps di velocità in download. Tutto questo perché i suoi server offrono una larghezza di banda illimitata.

Quarta e ultima caratteristica che una VPN deve assolutamente avere è rendere la tua navigazione online a zero limiti. Grazie ai suoi server potrai accedere a tutti i contenuti del web senza restrizioni né censure. Così potrai goderti una connessione veramente illimitata.

NordVPN mette a disposizione oltre 5300 server posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo. Così puoi cambiare posizione geografica e accedere alle tue piattaforme di streaming senza problemi, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Scegli NordVPN per privacy, sicurezza, velocità e zero limiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.