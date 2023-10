Assicurati un RISPARMIO sicuro sulla fornitura di Gas con NeN

Sembra ieri quando era iniziata l’estate, ma già ci troviamo alle porte dell’inverno. Quando si parla di inverno la prima cosa che in questi ultimi anni viene subito in mente è il riscaldamento, dal costo sempre più salato. Se non vuoi ricevere una bolletta spaventosa, quest’anno affidati a NeN, sinonimo di risparmio assicurato. Vai subito su questo link per sbloccare 48 euro di sconto su ogni fornitura che attiverai.

Passare a questo fornitore è facile e veloce. Vai a questo link e seleziona la fornitura che ti serve. Poi indica se vuoi cambiare fornitore o altro. Dopodiché dovrai caricare la tua ultima bolletta e NeN calcolerà per te la rata fissa mensile. Avere un abbonamento mensile sulla fornitura di Gas ha diversi vantaggi:

sai sempre quello che spendi, senza sorprese ;

; il costo annuo dei tuoi consumi viene suddiviso in 12 mesi ;

; hai il prezzo della materia prima bloccato per 12 mesi;

per 12 mesi; sai quanto spendi con un anno di anticipo.

NeN è la soluzione perfetta per combattere la fine del mercato tutelato

Combatti la fine del mercato tutelato con NeN! Assicurati un risparmio importante sulla tua prossima fornitura di Gas grazie alla sua soluzione in abbonamento. Così sai già in anticipo quanto pagherai ogni mese e hai anche il prezzo della materia prima bloccato per 12 mesi. Un vantaggio non indifferente, visto che oggi molti fornitori non si prendono più questo impegno.

Ma come viene calcolata la tua rata mensile? Facciamocelo spiegare da questo fornitore, per comprendere meglio tutti i vantaggi di questa soluzione interessante ed economica che garantisce un risparmio certo:

Leggiamo la tua bolletta, recuperiamo i consumi dell’ultimo anno e altri dati relativi alla tua fornitura, applichiamo il prezzo NeN, calcoliamo gli altri costi (come le tasse e gli oneri per la gestione del contatore) e dividiamo il totale per 12 rate.

Oltre al consumo annuo, alcuni dei dati più importanti per calcolare la tua rata sono la tipologia d’uso, la città e lo stato di residenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.