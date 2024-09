Ubuntu: sviluppatori a lavoro sul supporto per Snapdragon X1 Elite

Il kernel Linux principale inizia a vedere il supporto DeviceTree per alcuni laptop basati su Snapdragon X1, come ASUS Vivobook S15 e Lenovo Yoga Slim7x. Gli sviluppatori Ubuntu di Canonical sembrano quindi aver iniziato a esplorare il supporto di parte dell’hardware Snapdragon X1 con Ubuntu Linux. Con i laptop della serie Snapdragon X1, l’esperienza Linux è ancora lontana dall’essere piacevole, dato che si basa su DeviceTree piuttosto che su supporto generico ACPI + UEFI e simili.

Attualmente, su Linux ci sono varie limitazioni a seconda del modello, dalla mancanza di supporto per la webcam, alle porte che non funzionano. In alcuni casi la tastiera potrebbe anche non funzionare. Questi laptop vengono venduti da mesi con Windows 11 su ARM. Tuttavia, al momento offrono un’esperienza Linux poco soddisfacente. Fortunatamente, negli aggiornamenti settimanali del Team Ubuntu Foundations, è stato condiviso che lo sviluppatore ARM di Ubuntu, Tobias Heider di Canonical, ha “iniziato il lavoro preliminare” per quanto riguarda il SoC X1 Elite.

Ubuntu: probabile arrivo del supporto Snapdragon X1 con versione 25.04

Dato che manca solo un mese al rilascio di Ubuntu 24.10, è improbabile che arrivi un supporto ufficiale per i primi laptop Snapdragon X1 in Ubuntu 24.10. Potrebbero soltanto arrivare alcune versioni non ufficiali o guide per configurare manualmente Ubuntu Linux su questo tipo di hardware. Più probabilmente, questo lavoro si concretizzerà maggiormente con Ubuntu 25.04, quando, si spera, ci sarà un buon supporto per l’installazione su questi laptop, che ad aprile prossimo saranno già da quasi un anno sul mercato.

Allo stesso modo, con Ubuntu 24.10, l’installer generico ARM64 di Ubuntu supporterà finalmente il Lenovo ThinkPad X13s, alimentato dal SoC Snapdragon 8cx Gen3. Si spera che col tempo ci sia un supporto upstream più puntuale e da parte delle principali distribuzioni Linux per questi nuovi laptop ARM. Infatti, al momento la situazione è tutt’altro che ideale. Chi desidera sfruttare un dispositivo Linux pienamente funzionante al momento del lancio, dovrà optare per i laptop con Intel Core e AMD Ryzen. La situazione potrebbe comunque cambiare in un prossimo futuro.