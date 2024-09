MX Linux 23.4 ufficiale con Linux 6.1 e Debian 12.7 "Bookworm"

MX Linux ha finalmente rilasciato la nuova versione MX Linux 23.4 “Libretto“. Questa release introduce una serie di correzioni di bug, aggiornamenti del kernel e miglioramenti delle applicazioni sin dal lancio originale di MX-23. Basato su Debian 12.7, MX Linux 23.4 incorpora tutti gli ultimi aggiornamenti dai repository Debian e MX. Ciò garantisce agli utenti di beneficiare di una migliore stabilità, patch di sicurezza e dei più recenti progressi software. Dalla precedente versione 23.3, sono stati apportati diversi miglioramenti significativi. I pacchetti core di Xfce 4.18 sono stati aggiornati, offrendo prestazioni migliorate e nuove funzionalità agli utenti dell’ambiente desktop Xfce. Inoltre, MX Packageinstaller è stato rifinito per visualizzare tutti i pacchetti installati nelle schede Enabled, Test e Backports.

Tra le altre novità, scheda Flatpak offre un filtro opzionale per visualizzare solo i Flatpak verificati da Flathub. Lo strumento Live USB Maker ora utilizza per impostazione predefinita la crittografia LUKS2 quando crea dispositivi USB live crittografati. Anche l’interfaccia utente di MX USB Unmounter è stata migliorata. Ora include un’opzione per comparire nella barra delle applicazioni solo quando viene inserito un dispositivo rimovibile, semplificando l’esperienza utente. Per coloro che utilizzano l’ambiente desktop KDE, lo script di installazione di PipeWire (pipewire-setup-mx) è stato aggiornato per garantire un avvio più affidabile in sysVinit. Inoltre, MX Tweak ora presenta un’opzione KDE per disabilitare o abilitare il notificatore di aggiornamento della barra delle applicazioni di avvio automatico di Plasma Discover. Gli utenti AHS troveranno poi pacchetti firmware aggiornati backported da Debian Sid. Anche l’ISO di Fluxbox ha visto miglioramenti significativi, tra cui l’aggiunta di Job Scheduler, un front-end per le attività cron.

MX Linux 23.4: le altre novità dell’aggiornamento

Il nuovo MX Linux 23.4 include numerose correzioni di bug e aggiornamenti della lingua, assicurando un’esperienza più fluida e accessibile per gli utenti. Sono poi state aggiunte varie nuove applicazioni al repository MX “Test“, fornendo agli utenti più strumenti e opzioni per personalizzare i loro sistemi. Gli aggiornamenti del kernel sono una componente importante di questa versione. Gli ISO standard di Xfce, KDE e Fluxbox sono stati tutti aggiornati all’ultimo kernel 6.1.106, garantendo prestazioni e sicurezza migliorate. L’ISO AHS ora utilizza il kernel Liquorix 6.10.10, soddisfacendo gli utenti con esigenze hardware all’avanguardia. Inoltre, MX Raspberry Pi Respin è stato aggiornato con gli ultimi pacchetti dai repository MX e Raspberry Pi OS, portando l’esperienza MX Linux agli utenti Raspberry Pi.

Gli utenti interessati ad aggiornare o provare MX Linux 23.4, possono scaricare la nuova versione in varie edizioni, tra cui Xfce, KDE, Fluxbox e Raspberry Pi Respin. La distribuzione offre versioni a 32 bit e 64 bit, poiché solo la versione KDE non ha una variante a 32 bit. Per conoscere l’elenco completo delle modifiche, è possibile consultare la pagina con l’annuncio di rilascio ufficiale. Per gli utenti attuali di MX-23, la transizione è fluida e senza problemi. Tutti i nuovi pacchetti e aggiornamenti sono infatti accessibili tramite i normali canali di aggiornamento. Non è necessaria una reinstallazione completa. Per aggiornare il sistema all’ultima versione basta eseguire i comandi “apt update & apt upgrade” sul terminale.