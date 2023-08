Assicurati tutte le partite di Serie A TIM 2023-2024 con DAZN

Se non vuoi perderti nemmeno una delle partite di Serie A TIM 2023-2024 abbonati subito a DAZN. Grazie a questa piattaforma avrai accesso a tutti i match delle 38 giornate della nuova stagione del campionato di calcio italiano più amato e seguito dai tifosi. Guarda tutti gli incontri della tua squadra del cuore e goditi ogni singolo istante dal 19 agosto al 26 maggio 2023. Ecco il calendario completo con le giornate:

1ª giornata

Frosinone-Napoli

Empoli-Hellas Verona

Inter-Monza

Genoa-Fiorentina

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Lecce-Lazio

Udinese-Juventus

Torino-Cagliari

Bologna-Milan

Frosinone-Atalanta

Monza-Empoli

Milan-Torino

Hellas Verona-Roma

Fiorentina-Lecce

Juventus-Bologna

Lazio-Genoa

Napoli-Sassuolo

Salernitana-Udinese

Cagliari-Inter

Sassuolo-Hellas Verona

Roma-Milan

Bologna-Cagliari

Udinese-Frosinone

Atalanta-Monza

Napoli-Lazio

Inter-Fiorentina

Torino-Genoa

Empoli-Juventus

Lecce-Salernitana

Juventus-Lazio

Inter-Milan

Genoa-Napoli

Cagliari-Udinese

Frosinone-Sassuolo

Monza-Lecce

Fiorentina-Atalanta

Roma-Empoli

Salernitana-Torino

Hellas Verona-Bologna

Atalanta-Cagliari

Bologna-Napoli

Empoli-Inter

Lazio-Monza

Lecce-Genoa

Milan-Hellas Verona

Salernitana-Frosinone

Sassuolo-Juventus

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Cagliari-Milan

Empoli-Salernitana

Frosinone-Fiorentina

Genoa-Roma

Hellas Verona-Atalanta

Inter-Sassuolo

Juventus-Lecce

Lazio-Torino

Monza-Bologna

Napoli-Udinese

Atalanta-Juventus

Bologna-Empoli

Fiorentina-Cagliari

Lecce-Napoli

Milan-Lazio

Roma-Frosinone

Salernitana-Inter

Sassuolo-Monza

Torino-Hellas Verona

Udinese-Genoa

Cagliari-Roma

Empoli-Udinese

Frosinone-Hellas Verona

Genoa-Milan

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Atalanta

Lecce-Sassuolo

Monza-Salernitana

Napoli-Fiorentina

Atalanta-Genoa

Bologna-Frosinone

Fiorentina-Empoli

Hellas Verona-Napoli

Milan-Juventus

Roma-Monza

Salernitana-Cagliari

Sassuolo-Lazio

Torino-Inter

Udinese-Lecce

Cagliari-Frosinone

Empoli-Atalanta

Genoa-Salernitana

Inter-Roma

Juventus-Hellas Verona

Lazio-Fiorentina

Lecce-Torino

Monza-Udinese

Napoli-Milan

Sassuolo-Bologna

11ª giornata

Atalanta-Inter

Bologna-Lazio

Cagliari-Genoa

Fiorentina-Juventus

Frosinone-Empoli

Hellas Verona-Monza

Milan-Udinese

Roma-Lecce

Salernitana-Napoli

Torino-Sassuolo

Fiorentina-Bologna

Genoa-Verona

Inter-Frosinone

Juventus-Cagliari

Lazio-Roma

Lecce-Milan

Monza-Torino

Napoli-Empoli

Sassuolo-Salernitana

Udinese-Atalanta

Atalanta-Napoli

Bologna-Torino

Cagliari-Monza

Empoli-Sassuolo

Frosinone-Genoa

Verona-Lecce

Juventus-Inter

Milan-Fiorentina

Roma-Udinese

Salernitana-Lazio

Fiorentina-Salernitana

Genoa-Empoli

Lazio-Cagliari

Lecce-Bologna

Milan-Frosinone

Monza-Juventus

Napoli-Inter

Sassuolo-Roma

Torino-Atalanta

Udinese-Verona

Atalanta-Milan

Cagliari-Sassuolo

Empoli-Lecce

Frosinone-Torino

Verona-Lazio

Inter-Udinese

Juventus-Napoli

Monza-Torino

Roma-Fiorentina

Salernitana-Bologna

Atalanta-Salernitana

Bologna-Roma

Fiorentina-Verona

Genoa-Juventus

Lazio-Inter

Lecce-Frosinone

Milan-Monza

Napoli-Cagliari

Torino-Empoli

Udinese-Sassuolo

Bologna-Atalanta

Empoli-Lazio

Frosinone-Juventus

Verona-Cagliari

Inter-Lecce

Monza-Fiorentina

Roma-Napoli

Salernitana-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Udinese

Atalanta-Lecce

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Torino

Genoa-Inter

Verona-Salernitana

Juventus-Roma

Lazio-Frosinone

Milan-Sassuolo

Napoli-Monza

Udinese-Bologna

Bologna-Genoa

Empoli-Milan

Frosinone-Monza

Inter-Verona

Lecce-Cagliari

Roma-Atalanta

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Napoli

Udinese-Lazio

Atalanta-Frosinone

Cagliari-Bologna

Fiorentina-Udinese

Genoa-Torino

Hellas Verona-Empoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Lecce

Milan-Roma

Monza-Inter

Napoli-Salernitana

21ª giornata

Bologna-Fiorentina

Empoli-Monza

Frosinone-Cagliari

Inter-Atalanta

Lecce-Juventus

Roma-Verona

Salernitana-Genoa

Sassuolo-Napoli

Torino-Lazio

Udinese-Milan

Atalanta-Udinese

Cagliari-Torino

Fiorentina-Inter

Genoa-Lecce

Verona-Frosinone

Juventus-Empoli

Lazio-Napoli

Milan-Bologna

Monza-Sassuolo

Salernitana-Roma

Atalanta-Lazio

Bologna-Sassuolo

Empoli-Genoa

Frosinone-Milan

Inter-Juventus

Lecce-Fiorentina

Napoli-Verona

Roma-Cagliari

Torino-Salernitana

Udinese-Monza

Bologna-Lecce

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Frosinone

Genoa-Atalanta

Juventus-Udinese

Milan-Napoli

Monza-Verona

Roma-Inter

Salernitana-Empoli

Sassuolo-Torino

Atalanta-Sassuolo

Empoli-Fiorentina

Frosinone-Roma

Verona-Juventus

Inter-Salernitana

Lazio-Bologna

Monza-Milan

Napoli-Genoa

Torino-Lecce

Udinese-Cagliari

Bologna-Verona

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Lazio

Genoa-Udinese

Juventus-Frosinone

Lecce-Inter

Milan-Atalanta

Roma-Torino

Salernitana-Monza

Sassuolo-Empoli

Atalanta-Bologna

Empoli-Cagliari

Frosinone-Lecce

Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Lazio-Milan

Monza-Roma

Napoli-Juventus

Torino-Fiorentina

Udinese-Salernitana

Bologna-Inter

Cagliari-Salernitana

Fiorentina-Roma

Genoa-Monza

Juventus-Atalanta

Lazio-Udinese

Lecce-Verona

Milan-Empoli

Napoli-Torino

Sassuolo-Frosinone

Atalanta-Fiorentina

Empoli-Bologna

Frosinone-Lazio

Verona-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Genoa

Monza-Cagliari

Roma-Sassuolo

Salernitana-Lecce

Udinese-Torino

Bologna-Salernitana

Cagliari-Verona

Fiorentina-Milan

Genoa-Frosinone

Inter-Empoli

Lazio-Juventus

Lecce-Roma

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Udinese

Torino-Monza

31ª giornata

Cagliari-Atalanta

Empoli-Torino

Frosinone-Bologna

Verona-Genoa

Juventus-Fiorentina

Milan-Lecce

Monza-Napoli

Roma-Lazio

Salernitana-Sassuolo

Udinese-Inter

Atalanta-Verona

Bologna-Monza

Fiorentina-Genoa

Inter-Cagliari

Lazio-Salernitana

Lecce-Empoli

Napoli-Frosinone

Sassuolo-Milan

Torino-Juventus

Udinese-Roma

Cagliari-Juventus

Empoli-Napoli

Genoa-Lazio

Verona-Udinese

Milan-Inter

Monza-Atalanta

Roma-Bologna

Salernitana-Fiorentina

Sassuolo-Lecce

Torino-Frosinone

Atalanta-Empoli

Bologna-Udinese

Fiorentina-Sassuolo

Frosinone-Salernitana

Genoa-Cagliari

Inter-Torino

Juventus-Milan

Lazio-Verona

Lecce-Monza

Napoli-Roma

Cagliari-Lecce

Empoli-Frosinone

Verona-Fiorentina

Milan-Genoa

Monza-Lazio

Roma-Juventus

Salernitana-Atalanta

Sassuolo-Inter

Torino-Bologna

Udinese-Napoli

Atalanta-Roma

Fiorentina-Monza

Frosinone-Inter

Genoa-Sassuolo

Verona-Torino

Juventus-Salernitana

Lazio-Empoli

Lecce-Udinese

Milan-Cagliari

Napoli-Bologna

Bologna-Juventus

Fiorentina-Napoli

Inter-Lazio

Lecce-Atalanta

Monza-Frosinone

Roma-Genoa

Salernitana-Verona

Sassuolo-Cagliari

Torino-Milan

Udinese-Empoli

Atalanta-Torino

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Roma

Frosinone-Udinese

Genoa-Bologna

Verona-Inter

Juventus-Monza

Lazio-Sassuolo

Milan-Salernitana

Napoli-Lecce

