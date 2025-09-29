 Assicurazione auto da 131 euro: scopri il tuo preventivo con Prima
Calcola subito il tuo preventivo e risparmia sulla polizza auto con la soluzione personalizzabile di Prima: si parte da soli 131 euro.
Business
Perché pagare più del dovuto per l’assicurazione auto? Fai il tuo preventivo con Prima e risparmia, grazie alle polizze disponibili a partire da soli 131 euro. Per iniziare ti basta inserire il numero di targa del veicolo e la tua data di nascita, potrai poi personalizzare la soluzione in base alle tue esigenze, scegliendo le garanzie accessorie che ti interessano.

Prima ti fa risparmiare sulla polizza auto

È un’assicurazione online completa e innovativa, su misura del cliente e facile da gestire. Alla RC Auto obbligatoria è possibile aggiungere assistenza stradale, furto e incendio, eventi atmosferici, cristalli, infortuni conducente, rinuncia alla rivalsa, kaskp, kasko collisione, atti vandalici, tutela legale e bonus protetto. Tra i vantaggi ci sono anche l’opzione per il pagamento con rate mensili (così da non dover far fronte a un’unica spesa) e sconti da ottenere aggiungendo un secondo veicolo o invitando altre persone, senza dimenticare la sospensione gratuita per prorogare la data di scadenza quando non usi il mezzo. Scopri di più nella pagina dedicata, dove puoi trovare tutte le informazioni a proposito delle condizioni contrattuali e delle singole coperture.

Nel 2024, Prima ha ottenuto riconoscimenti per Trasparenza RC Auto Online, Rapporto qualità-prezzo RC Auto e
Soddisfazione clienti RC Auto. Le polizze offerte coprono auto, moto, autocarri e casa. Ogni aspetto può essere controllato attraverso una comoda applicazione da installare sullo smartphone, ma in caso di necessità ci si può rivolgere al supporto e ottenere assistenza immediata.

L’agenzia assicurativa opera da 10 anni e ha già servito oltre 4 milioni di clienti in tutta Europa, gestendo ogni mese più di 120.000 chiamate. Può inoltre contare su convenzioni con migliaia di carrozzerie distribuite da nord a sud in Italia, così da semplificare le pratiche necessarie alle riparazioni.

