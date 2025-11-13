 Assicurazione auto online con sconto immediato: -10% sulle polizze di Verti
Verti sconta le sue polizze del 10% per i nuovi clienti. Ti basta fornire numero di targa e data di nascita per avere un preventivo gratis.
Sei alla ricerca di una nuova assicurazione auto e non ti dispiacerebbe risparmiare un po’? Verti, compagnia del colosso assicurativo spagnolo MAPFRE, sconta del 10% tutte le sue polizze. Si tratta di un’offerta speciale, che si somma a quelle già presenti sul sito ufficiale.

Ma perché Verti ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista nel settore assicurativo? Te lo spieghiamo nelle prossime righe.

Con Verti preventivo auto in 15 secondi e pagamento rateizzato

I tre elementi cardine di Verti sono: velocità, trasparenza dei costi e prezzi concorrenziali. Ed è per queste ragioni che sta avando così successo anche qui in Italia. Vuoi un preventivo? La compagnia te lo fornirà in 15 secondi. Ti verranno inviati addirittura tre preventivi: il sistema carica tre bozze a seconda delle garanzia incluse.

Per il preventivo basta indicare a Verti il numero di targa e la data di nascita del proprietario del veicolo da assicurare. A tutto il resto pensa il sistema interno, che recupera i dati dal proprio database per stilare tre preventivi tutti diversi a seconda delle garanzie accessorie presenti oltre alla RC Auto.

Nei preventivi è già compreso lo sconto del 10% riservato a tutti i nuovi clienti. Per quanto riguarda i metodi di pagamento, sono accettati carte di credito o debito Visa, Mastercard e American Express, bonifico bancario (in questo caso gli automobilisti sono invitati a inviare a Verti la ricevuta di acquisto con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza della polizza) o PayPal. Ed è possibile pagare a rate.

Per farti inviare i primi preventivi, basta andare sulsito di Verti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Edoardo D'amato
13 nov 2025
