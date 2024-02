Assicurazione auto online: risparmia con Prima

La polizza della tua assicurazione auto sta per scadere e vuoi risparmiare rispetto a quanto stai pagando ora? Hai bisogno di sottoscriverne una nuova? Puoi calcolare subito il tuo preventivo senza impegno con Prima, che già conta oltre 2,5 milioni di clienti in Italia e ha una rete distribuita su tutto il territorio nazionale con oltre 2.000 carrozzerie convenzionate.

Prima: calcola il preventivo della tua assicurazione auto

Con una spesa a partire da soli 131 euro all’anno puoi mettere in regola il tuo veicolo e circolare senza pensieri. Tra i punti di forza di questa soluzione c’è la possibilità di aggiungere alla RC Auto obbligatoria le opzioni che si ritengono più adatte a coprire le proprie esigenze: dall’assistenza stradale alla tutela legale, dal furto e incendio ai cristalli, senza dimenticare gli eventi atmosferici, gli atti vandalici e la kasko proposta in diverse formule.

La natura smart della polizza auto Prima permette di gestire ogni aspetto dell’assicurazione anche da una comoda applicazione mobile. Con pochi tap sul display dello smartphone è possibile scaricare i documenti, mettersi in contatto con gli esperti sempre pronti a rispondere a qualsiasi dubbio o domanda e ricevere notifiche personalizzate. Inoltre, abilitando il GPS, in caso di necessità si può contare sul soccorso geolocalizzato, controllando in tempo reale il movimento del carroattrezzi in viaggio. L’app è disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Non è tutto: per evitare di dover affrontare l’intera spesa in una sola tranche, è possibile scegliere la formula di pagamento mensile, più comoda e di certo meno stressante per il portafogli. Per ottenere il tuo preventivo non devi far altro che iniziare inserendo la targa del veicolo. Ricordiamo che è possibile fare altrettanto anche con le moto (a partire da 96 euro all’anno) e con i furgoni.