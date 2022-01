Assistente Google si ferma con uno 'Stop'

Il team di bigG è costantemente al lavoro per migliorare l'esperienza offerta dall'intelligenza artificiale dell'Assistente Google. Lo testimonia la novità annunciata oggi, utile per ordinargli di fermarsi senza troppi sforzi e senza perdere tempo. È sufficiente dire Stop e smette all'istante di parlare, senza prima dover pronunciare la wake word associata ( Ok Google oppure Hey Google ).

Basta dire Stop e Assistente Google si zittisce

Potrebbe sembrare un cambiamento di poco conto, ma così non è, soprattutto per chi si affida all'IA ogni giorno per gestire ogni aspetto della propria smart home attraverso dispositivi come smart speaker e smart display, dall'accensione e spegnimento delle luci alla riproduzione dei contenuti multimediali, fino alla ricerca delle informazioni online. Insomma, una modifica coerente con la filosofia less is more.

📣 Helpful new Google Assistant feature alert! Want your smart display or speaker to stop talking? Just say “stop” — no #HeyGoogle needed. — Google (@Google) January 25, 2022

I test legati a una funzionalità di questo tipo hanno preso il via lo scorso anno, nell'ambito di un progetto noto internamente con il nome in codice Guacamole. Un altro approccio sperimentato fin dal 2020 (ma mai introdotto) è quello invece denominato Blue Steel, utile per attivare i microfoni in modo da catturare e interpretare i comandi vocali quando l'utente si avvicina al device, sfruttando i sensori di prossimità.