L'asta sull'arte AI di Christie's supera le aspettative

L’asta Augmented Intelligence di Christie’s, la prima dedicata interamente ad opere create con l’AI, ha scatenato un putiferio nel mondo dell’arte. Tant’è che qasi 6.500 artisti hanno chiesto alla celebre casa d’aste di cancellare l’evento. Ma la lettera aperta non ha sortito l’effetto sperato. Christie’s ha tirato dritto per la sua strada. E quanto pare, ha avuto ragione.

L’asta d’arte AI di Christie’s fa il botto nonostante le proteste

I risultati dell’asta parlano chiaro: oltre 700.000 dollari incassati, con molte opere che hanno superato le stime più rosee. Il pezzo forte? “Machine Hallucinations — ISS Dreams — A” di Refik Anadol, un dipinto digitale che reinterpreta i dati della Stazione Spaziale Internazionale, battuto per quasi 280.000 dollari. Un successo clamoroso, che però ha un retrogusto amaro per molti artisti.

Secondo loro, le opere in vendita sono state create usando modelli AI addestrati su lavori protetti da copyright, senza il permesso degli autori originali. La polemica sollevata dall’asta di Christie’s ci mette di fronte a una realtà innegabile: l’intelligenza artificiale sta trasformando il nostro mondo e come tutte le rivoluzioni, non è indolore.

Il dilemma dell’arte AI

È innegabile che i modelli AI siano in grado di produrre opere affascinanti e originali, ma non si può ignorare il fatto che si nutrano del lavoro altrui, spesso senza riconoscimento né compenso. Eppure, c’è chi vede nell’arte AI l’alba di un nuovo Rinascimento, cui artisti e macchine collaborano per espandere i confini dell’immaginazione.

Al di là di questo però servono regole chiare sull’uso dell’AI in ambito artistico. Leggi che tutelino i diritti degli artisti umani, garantendo loro il giusto riconoscimento e compenso, ma che al tempo stesso non soffochino l’innovazione e la sperimentazione.