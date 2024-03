ASTR, l'innovativo robot autonomo per la chirurgia di precisione

Un team di ricercatori della Johns Hopkins University ha sviluppato un innovativo sistema robotico chiamato ASTR (Autonomous System for Tumor Resection) che promette di rivoluzionare il campo della chirurgia oncologica. Questo sistema rappresenta un importante passo avanti nella precisione e nell’efficacia degli interventi chirurgici per la rimozione di tumori in aree delicate del corpo, come la testa e il collo.

Le sfide della chirurgia oncologica

Nonostante i notevoli progressi compiuti dalla medicina moderna, la chirurgia oncologica presenta ancora alcune sfide significative. In particolare, la resezione di tumori in zone sensibili richiede un’estrema precisione per rimuovere una quantità sufficiente di tessuto canceroso, preservando al contempo il tessuto sano circostante. Fattori umani come la stanchezza e la visibilità limitata possono complicare ulteriormente questo compito già complesso.

Il potenziale di ASTR

ASTR si basa su un sistema robotico esistente, lo STAR (Smart Tissue Autonomous Robot), che in precedenza aveva eseguito con successo la prima chirurgia laparoscopica completamente autonoma. Adattato per la chirurgia oncologica, ASTR utilizza due bracci robotici guidati dalla visione diretta per rimuovere i tumori con una precisione millimetrica, senza la necessità di supervisione umana.

I test condotti su tessuto di lingua di maiale hanno dimostrato l’impressionante capacità di ASTR di asportare esattamente 5 mm di tessuto, il margine target standard per garantire una resezione efficace. Questo successo evidenzia l’enorme potenziale dei robot nel futuro della chirurgia.

Quali sono le prospettive future

I ricercatori prevedono di adattare ASTR ad altri organi difficili da raggiungere, come il rene, e di combinarlo con tecniche di imaging all’avanguardia per aumentare ulteriormente la precisione. Questa tecnologia potrebbe portare a interventi chirurgici meno invasivi e più efficaci nel trattamento dei tumori.

Con i robot già ampiamente utilizzati nella pratica clinica e i rapidi progressi dell’intelligenza artificiale, è probabile che i sistemi robotici completamente autonomi diventino gradualmente la norma nei prossimi decenni, rivoluzionando il campo della chirurgia oncologica e migliorando gli esiti per i pazienti.