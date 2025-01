ASTRO BOT a PREZZO STRACCIATO: l'affare sul capolavoro PS5

Lo sconto del 32% sul listino rende ASTRO BOT l’affare del giorno su Amazon per quanto riguarda i videogiochi. Il titolo andrebbe comprato già a prezzo pieno: è il capolavoro disponibile come esclusiva di lusso del catalogo PS5, premiato ai The Games Awards in qualità di migliore uscita dello scorso anno. Oggi è al suo minimo storico, un’occasione imperdibile per chi non ha ancora avuto modo di provarlo sulla propria console.

L’offerta imperdibile di Amazon su ASTRO BOT

Nel corso dell’avventura, dovrai fare i conti con un equipaggio di bot dispersi tra le galassie, guidando lo Dual Speeder attraverso oltre 50 pianeti pieni di divertimento, pericoli e sorprese. Avrai modo di esplorare spiagge sabbiose, giungle lussureggianti e vulcani incandescenti. Inoltre, sfrutta al meglio tutte le funzionalità e le caratteristiche del controller DualSense, dal microfono al touch, sperimentando modalità di interazione inedite. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda del gioco.

Al prezzo finale di soli 47,99 euro (invece di 70,99 euro come da listino), ASTRO BOT è un must have assoluto. Non solo è stato premiato ai The Game Awards come miglior gioco dell’anno, ma post lancio ha anche ricevuto un DLC gratuito che comprende nuovi livelli speedrun da affrontare a tutta velocità, per una longevità estesa. Al suo minimo storico è davvero imperdibile. Lo sconto è applicato in automatico: non c’è bisogno di attivare coupon.

Se lo ordini adesso, potrai iniziare a divertirti in compagnia della mascotte Sony già entro domani: il gioco PS5 arriverà in 24 ore direttamente a casa tua, con la consegna gratuita. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. La media voto ottenuta da centinaia di recensioni sfiora il perfect score: 4,8/5.