Nintendo Switch 2 poteva chiamarsi Super Nintendo Switch

Nintendo Switch 2 è finalmente una realtà concreta. Questa settimana, infatti, il colosso nipponico ha svelato in tutto e per tutto la sua nuova console. A seguito del Direct dedicato tenutosi a inizio settimana, sono però emersi alcuni dettagli in merito a quello che sarebbe potuto essere il nome adottato per il dispositivo.

Nintendo Switch 2 poteva in realtà avere un altro nome

Kouichi Kawamoto, produttore di Nintendo Switch 2, ha svelato che il primo nome scelto è stato in realtà Super Nintendo Switch e che la numerazione è stata adottata solo in un secondo momento.

Questo nome, poi scartato, era stato pensato come omaggio al passaggio generazionale che aveva caratterizzato il salto tra NES (Nintendo Entertainment System) e SNES (Super Nintendo Entertainment System).

Il motivo principale per cui Nintendo ha deciso di scartare il nome Super Nintendo Switch risiede proprio nella retrocompatibilità della nuova console. A differenza del Super Nintendo, che non era compatibile con i giochi del NES, Nintendo Switch 2 permetterà invece di giocare anche ai titoli del pregresso modello.

Miglioramento delle prestazioni a parte, l’obiettivo era quello di evitare confusione tra gli utenti e mantenere la continuità con l’originale Switch.

Takuhiro Dohta, uno dei progettatori di Nintendo Switch 2, ha aggiunto che l’intenzione era di rendere la nuova console accessibile a una vasta gamma di giocatori. Alla luce di ciò, si è preferito un nome semplice e chiaro come quello finale, in modo da comunicare in maniera diretta ai potenziali acquirenti che si tratta della versione più nuova e migliorata della console lanciata nel 2017.