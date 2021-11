ASUS, 100 euro di sconto sulla strada per Windows 11

100 euro tondi tondi risparmiati: ASUS inaugura così il mese di novembre, tagliando del 13% il prezzo del laptop F515EA da 15,6 pollici. 100 euro che sono un vero omaggio per quello che è un terminale di nuova generazione, dotato di specifiche tali da configurarlo come un laptop ottimale per studio e produttività quotidiana. Basato su Windows 10 Home, il laptop ASUS è disponibile oggi per 649 euro raggiungendo il suo miglior prezzo storico.

ASUS: 15,6 pollici a 100 euro di sconto

Le specifiche tratteggiano il profilo di un laptop che può dire la propria in molteplici contesti: Intel Core i5 di 11esima generazione, 8GB di RAM ed SSD da 512GB sono gli architravi di un device con grafica Intel Iris X2 e monitor anti-glare con definizione FHD. Di livello anche la trasmissione audio, strizzando così l'occhio anche a quelle che possono essere le utilità nel tempo libero.

Per il lavoro o per l'intrattenimento, ASUS Laptop F515 è il portatile che ti immerge in qualsiasi cosa tu voglia fare. Il display NanoEdge con cornici sottili su quattro lati offre un incredibile rapporto schermo-corpo del 83% per immagini estremamente coinvolgenti. Inoltre è dotato di Processore Intel Core i5 di Undicesima generazione, 8GB di RAM e grafica integrata Intel Iris Xe.

1,8Kg, bordi sottili e porte USB 3.2 completano il quadro delle caratteristiche, con una nota importante a corredo fornita da Microsoft: “il piano di implementazione dell'aggiornamento è in corso di finalizzazione”. Una frase priva di dettagli, ma in grado di chiarire un aspetto importante: il terminale è pienamente compatibile con Windows 11 e l'aggiornamento sarà disponibile non appena previsto dal piano di rollout in via di definizione. L'offerta è qui, ma durerà presumibilmente poche ore ancora.