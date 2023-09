Il PC all-in-one di ASUS al minimo storico (-250€)

Grazie allo sconto di ben 250 euro sul listino proposto oggi da Amazon è possibile acquistare ASUS AiO A3402 al suo prezzo minimo storico. È un PC all-in-one adatto al lavoro, dotato di un comparto hardware in grado di supportare tutte le operazioni della produttività quotidiana, ideale anche per lo studio, la navigazione online e l’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft, per ricevere gli aggiornamenti rilasciati e le nuove funzionalità distribuite non appena disponibili. Sono inoltre inclusi mouse e tastiera wireless.

ASUS AiO A3402: super sconto sul PC all-in-one

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti: display da 23,8 pollici con risoluzione Full HD e superficie antiriflesso, processore Intel Core i5-1235U con GPU integrata, 8 GB di RAM di tipo DDR4, unità SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, webcam HD con microfono, altoparlanti con tecnologia SonicMaster, quattro porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e uscita video HDMI per l’eventuale collegamento di un monitor esterno. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento è possibile acquistare il PC all-in-one ASUS AiO A3402, nella configurazione appena descritta, al prezzo finale di 699 euro invece di 949 euro come da listino, grazie allo sconto di 250 euro (-26%) applicato in automatico. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici, è tutto pronto per metterlo nel carrello. Un ottimo affare, da cogliere al volo prima del sold out.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio garantita in pochi giorni. Chi decide di effettuare subito l’ordine, approfittando dell’offerta (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva) lo potrà mettere presto sulla propria scrivania.

