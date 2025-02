ASUS AirVision M1, gli occhiali smart ultraleggeri

I nuovi ASUS AirVision M1 hanno fatto ufficialmente il loro ingresso nel mercato degli occhiali smart, un settore caratterizzato da un’offerta sempre più ricca. È ufficiale il lancio in Italia. Segnaliamo il loro debutto nel nostro paese con alcuni indiscutibili punti di forza: dal design ultraleggero (solo 87 grammi di peso) alle funzionalità integrate.

Occhiali smart: ASUS AirVision M1 in Italia

Si tratta di un dispositivo indossabile pensato sia per l’intrattenimento sia per la produttività. È caratterizzato (come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione) da una visualizzazione vivida e immersiva e da un comfort eccezionale . Possono infatti mostrare all’interno del campo visivo dell’utente un display virtuale da 100 pollici con rappresentazione dello spazio colore DCI-P3 al 95%. La luminosità arriva fino a un picco pari a 1.100 nit.

La progettazione di ASUS AirVision M1 ha tenuto conto della necessità di non perdere contatto con l’ambiente circostante, come testimonia la trasparenza del 60% che non isola, pur consentendo una sensazione di immersività e coinvolgimento.

Il design è stato premiato con i riconoscimenti Good Design Award 2024 e Sustainable Tech Special Award al Computex 2024 Best Choice Award.

Dotati di certificazione TÜV Rheinland per il comfort oculare, dispongono di altoparlanti e microfono integrati, porta di connessione USB-C con supporto all’uscita video per il collegamento sia un notebook sia console come ROG Ally e smartphone come ROG Phone, oppure a uno schermo esterno per un’esperienza multimonitor (fino a otto in contemporanea).

È stata inoltre lanciata un’applicazione dedicata, esclusivamente in versione Windows, che consente di personalizzare le dimensioni e la distanza dello schermo virtuale, intervenendo inoltre su parametri come la distanza tra le pupille e il pinning del display.

I nuovi occhiali smart ASUS AirVision M1 sono già disponibili per l’acquisto in Italia al prezzo di 699 euro, presso i Gold Store del marchio e i rivenditori autorizzati.