Gli Apple Glass non sono stati cancellati, ma serve tempo

Nelle scorse settimane è stata diffusa la notizia secondo cui gli Apple Glass, gli occhiali AR del colosso di Cupertino così denominati per convenzione, sarebbero stati cancellati. Stando però a quelle che sono le più recenti informazioni diffuse dall’autorevole giornalista Mark Gurman di Bloomberg le cose non stanno effettivamente in questo modo, ma sarà necessario attendere ancora molto tempo, almeno 3-5 anni, prima che il dispositivo possa essere lanciato sul mercato.

Apple Glass: attesa di almeno 3-5 anni prima del lancio

Andando più nello specifico, secondo quanto riportato da Gurman, Apple sta rivedendo la sua strategia iniziale, che prevedeva lo sviluppo di occhiali AR dipendenti da un computer Mac, puntando piuttosto alla creazione di un dispositivo totalmente autonomo e, proprio per questo, meno limitante, capace di offrire differenti prestazioni e un grado di soddisfazione ben maggiore per i clienti.

Attualmente, il team di sviluppo si starebbe concentrando sul perfezionamento delle tecnologie fondamentali necessarie per realizzare gli occhiali AR standalone. In special modo, gli sforzi sarebbero volti verso alcune componenti fondamentali: i display, che devono essere in grado di garantire un’esperienza visiva eccellente senza compromettere la qualità del device, chip e batteria, al fine di offrire potenza e autonomia senza rendere il prodotto ingombrante, e software e interfaccia, andando a sfruttare le basi già poste da visionOS adoperato su Apple Vision Pro.

Considerando però che il nuovo responsabile del team, John Ternus, vuole evitare il rischio di un prodotto prematuro o deludente, Apple avrebbe deciso di prendersi tutto il tempo necessario per perfezionare la tecnologia. A detta di Gurman, dunque, dovrà ancora trascorrere un lungo periodo per perfezionare il prodotto e garantire che non sia solo un esperimento, ma un vero e proprio punto di riferimento nel settore della realtà aumentata.