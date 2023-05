ASUS annuncia il nuovo notebook ROG Strix Scar 17

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo ROG Strix Scar 17 (2023). Come si deduce dal nome, il notebook è stato progettato per il gaming, come gli altri della serie ROG. Ovviamente sono stati scelti componenti hardware recenti che offrono prestazioni elevate, tra cui i processori AMD Ryzen 7000 e le GPU NVIDIA GeForce RTX 40. Può essere già acquistato sullo store online dell’azienda taiwanese.

ASUS ROG Strix Scar 17: specifiche e prezzo

Il nuovo ASUS ROG Strix Scar 17 (2023) ha uno schermo IPS da 17,3 pollici con risoluzione WQHD (2560×1440 pixel), refresh rate di 240 Hz, trattamento antiriflesso, supporto Dolby Vision HDR e NVIDIA G-Sync. Il modello disponibile in Italia integra il processore AMD Ryzen 9 7945HX a 16 core che raggiunge la velocità massima di 5,4 GHz.

La dotazione hardware comprende anche 16 GB di memoria DDR5-4800, scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080 con 12 GB di memoria GDDR6 e SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 da 1 TB. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e 2.5G LAN. Presenti inoltre uscita HDMI 2.1, quattro porte USB (due Type-A e due Type-C), jack audio, webcam a 720p, tastiera retroilluminata, altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos e batteria da 90 Wh che offre un’autonomia fino a 8,5 ore.

Il sistema operativo è Windows 11 Home. Non mancano varie funzionalità che permettono di personalizzare l’esperienza di gioco, tra cui Armoury Crate e Aura Sync. Il ROG Strix Scar 17 (2023) può essere acquistato sullo store di ASUS a 3.249,00 euro (il prezzo di listino è 3.449,00 euro).