ASUS augura Buon Natale con un malware per Windows 11?

Diversi utenti hanno segnalato l’improvvisa apparizione di un banner sui computer con scheda madre ASUS. È visibile una ghirlanda natalizia con luci colorate e un pulsante rosso al centro. Fortunatamente non è un malware. Si tratta della modalità piuttosto inusuale e sicuramente fastidiosa scelta dal produttore taiwanese per augurare Buon Natale ai suoi clienti.

Il colpevole è Armoury Crate

Come si può leggere su Reddit, gli auguri sono apparsi circa tre giorni fa. All’avvio del PC è apparso un banner che copre quasi un terzo dello schermo. In basso a destra si vede una ghirlanda con luci colorate e un pulsante al centro per accenderle e spegnerle. Sono presenti anche il tasto Space (Spazio) e la scritta “Press ESC to exit” (Premi ESC per uscire).

Molti utenti hanno pensato che fosse un malware, in quanto non è visibile nessun logo di ASUS. Il processo associato è “ Christmas.exe “, come si può vedere nel Task Manager (Gestione attività). Il banner può apparire anche durante il gioco e mandare in crash le app.

L’eseguibile si trova nella directory C:\ProgramData\ASUS\FestsEffect\data\Christmas\ . Nella directory C:\ProgramData\ASUS\FestsEffect\data\HappyNewYear\ è invece presente il file HappyNewYear.exe , quindi un simile banner verrà mostrato a Capodanno.