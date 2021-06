ASUS BR1100: notebook disponibili in Italia

ASUS ha annunciato l'arrivo in Italia dei notebook BR1100 appartenenti alla serie Education. I due modelli (tradizionale e convertibile), presentati all'inizio di marzo, sono prodotti indicati per insegnanti e studenti. Le principali caratteristiche sono quindi robustezza, qualità costruttiva e connettività.

ASUS BR1100: specifiche dei notebook

Gli ASUS BR1100C e BR1100F (convertibile) hanno un telaio resistente agli urti e alle cadute. Sono presenti paraurti in gomma lungo le cornici e la tastiera è resistente ai liquidi. Le uniche differenze sono rappresentate dal pannello touch e dalla fotocamera da 13 megapixel scelti per il convertibile. Entrambi hanno uno schermo da 11,6 pollici con risoluzione HD (1366×768 pixel) e integrano il processore Intel Celeron N4500, 4 GB di RAM DDR4 e 128 GB di storage eMMC.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0 e Gigabit Ethernet. Sono inoltre presenti webcam HD a 720p, jack audio da 3,5 millimetri, microfono con cancellazione del rumore, uscita HDMI e due porte USB (3.2 Gen 1 Type-A e 3.2 Gen 2 Type-C). ASUS ha inoltre aggiunto un indicatore a LED che segnala agli insegnanti eventuali problemi di connettività o alimentazione.

Per il BR1100F è disponibile anche una stilo opzionale che supporta 4.096 livelli di pressione. I notebook sono stati progettati per ridurre al minimo i costi di manutenzione. La costruzione modulare consente infatti di sostituire i componenti interni, tra cui tastiera, batteria, modulo termico e porte I/O. Per la parte inferiore sono state utilizzate viti captive.

I notebook BR1100, come tutti quelli della serie Education, possono essere acquistati tramite i distributori autorizzati (indicati sul sito dedicato).